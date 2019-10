Szydło: PiS uruchomiło call center, by telefonicznie zachęcać do udziału w wyborach

PiS uruchomiło call center, by telefonicznie zachęcać do udziału w wyborach - poinformowała b. premier, europosłanka PiS Beata Szydło. Ona i b. minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska wyruszają na spotkania wyborcze. Żeby zwyciężyć trzeba ciężko do końca pracować - podkreśliła Szydło.

Na konferencji prasowej w Warszawie Szydło poinformowała, że od czwartku rusza call center PiS, którego obsługa będzie dzwonić do Polaków i zachęcać do udziału w wyborach.

Apelowała jednocześnie, by osoby, do których dodzwonią się osoby z call center zechciały z nimi porozmawiać. "Oni będą państwu mówili o tym, jak ważne są te wybory i przede wszystkim do wyborów trzeba pójść" – powiedziała Szydło.

Zwróciła jednocześnie uwagę, że jest bardzo wiele sondaży, które pokazują, że zwycięstwo PiS jest pewne. "Bardzo byśmy się cieszyli, gdyby tak rzeczywiście było i robimy wszystko, by tak się stało i wierzymy w to, że zwyciężymy. Ale żeby zwyciężyć, trzeba przede wszystkim ciężko do końca, do ostatniej godziny, minuty kampanii pracować" - zaznaczyła.

Dlatego, jak poinformowała, wraz Rafalską ruszają "na szlak" po Polsce, by spotykać się z wyborcami. Podczas czwartkowego objazdu odwiedzą Brwinów, Mszczonów oraz Łódź.

"Będziemy spotykać się z państwem. Rozmawiać i przypominać o tych wielu projektach, które zostały zrealizowane. O tej ogromnej rewolucji społecznej, która została przeprowadzona. Do zrobienia jest wiele, mamy nowe propozycje, mamy nowe pomysły" - zapewniła Szydło.

Podkreślała, że "sondaże wyborów nie wygrywają" i czasem są elementem, który może wpłynąć na zniechęcenie do pójścia na wybory. "Ktoś czyta i myśli sobie: +no dobrze, przecież oni i tak na pewno wygrają, albo wybory są rozstrzygnięte, po co pójść do wyborów+? Każdy głos jest ważny, każdy nasz głos, każdego z nas, jest niezwykle ważny" - powiedziała Szydło.

Rafalska podkreślała, że "wygrywa się za metą, a ta meta jest 13 (października)". "Apelujemy nie tylko do naszych wyborców o pełną mobilizację: pójdźcie na te wybory, nie zostawajcie w domu, to niezwykle ważne" – apelowała była minister pracy.

Jednocześnie zapewniała, że PiS jest gwarancją kontynuacji projektów takich jak Rodzina 500 plus, czy Dobry Start. "Nasza siła to nasza wiarygodność" – powiedziała Rafalska. (PAP)

Autor: Rafał Białkowski