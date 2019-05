Glapiński: Póki będę prezesem NBP, Polska nie wejdzie ani do ERM2, ani do strefy euro

Prezes NBP Adam Glapiński poinformował w środę na konferencji, że podjął decyzję, iż do końca 2022 r. Polska nie wejdzie ani do ERM2, ani do strefy euro.

"Podjąłem decyzję, że niezależnie od tego, kto będzie rządził w Polsce, dopóki będę prezesem NBP, Polska nie wejdzie ani do ERM2, ani do strefy euro" - powiedział.

Wprowadzenie euro nie jest zasadne ani ekonomicznie, ani politycznie - poinformował w środę w trakcie konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

Glapiński: nie ma żadnych dobrych argumentów do wstąpienia Polski do strefy euro.

"Własna waluta umożliwia prowadzenie niezależnej polityki pieniężnej. (...) Posiadanie własnej waluty oraz całkowicie płynnego kursu walutowego jest olbrzymim atutem polskiej gospodarki. (...) złoty pomaga neutralizować zewnętrze szoki ekonomiczne" - powiedział Glapiński.

"Złoty jest walutą stabilną, która dobrze spełnia swoje funkcje. (...) Wstąpienie do strefy euro nie byłoby zasadne ani ze względów ekonomicznych, ani politycznych i zamiast wzmocnić pozycję Polski mogłoby ją osłabić" - dodał.

"Płynny kurs walutowy jest najbardziej efektywnym stabilizatorem koniunktury. Wiara w to (...), że Polska skorzysta na wprowadzeniu euro jest niestety bezmiernie naiwna. (...) Nawet wchodzenie do przedsionka eurolandu, jakim jest system ERM2, byłoby bardzo złą i niezwykle szkodliwą decyzją. Wejście do ERM2 nie dałoby praktycznie żadnych korzyści, a jedynie wiązałoby ręce krajowej polityce pieniężnej i fiskalnej. Jednocześnie przy trwałym braku społecznego i politycznego poparcia dla przyjęcia euro, stwarzałoby ryzyko utraty rezerw walutowych, a ostatecznie niekontrolowanego wypadnięcia z ERM2 ze wszelkiego tego negatywnymi konsekwencjami" - dodał.

Źródło: PAP Biznes

