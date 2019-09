Elektrobudowa: Szanse na uzgodnienie długoterminowej struktury finansowania do 17 IX znikome

Szanse na uzgodnienie długoterminowej struktury finansowania z bankami i ubezpieczycielami do 17 września są znikome - podała Elektrobudowa w komunikacie. Spółka oczekuje na stanowisko instytucji odnośnie propozycji wydłużenia terminu.

"Przedłużające się negocjacje, w ocenie emitenta, stanowią istotny czynnik, który działa w sposób negatywny na zdolność spółki do kontynuacji działalności. Konieczność finansowania działalności ze środków własnych pochodzących jedynie z działalności bieżącej bez wsparcia finansowaniem zewnętrznym istotnie wpływa na możliwości wywiązywania się spółki w sposób niezakłócony z zobowiązań kontraktowych" - napisano.

"Brak umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania oraz bezpośrednio z tą umową związanych gwarancji bankowych ogranicza również istotnie możliwości pozyskiwania nowych zleceń" - dodano.

Na koniec sierpnia Elektrobudowa posiadała należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto w wysokości 210,2 mln zł, z czego 81,0 mln zł stanowiły należności z tytułu realizacji kontraktu Metateza dla PKN Orlen i których zapłata została przez PKN Orlen wstrzymana.

Przeterminowane zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wynosiły 92,9 mln, z czego 15,8 mln stanowiły zobowiązania przeterminowane o ponad 90 dni (z czego kwota 1,1 mln zł jest kwotą sporną).

W maju spółka zawarła z instytucjami finansującymi umowę w sprawie finansowania jej działalności. Porozumienie miało zapewnić grupie m.in. utrzymanie przez instytucje finansujące do 31 lipca dotychczasowego poziomu finansowania, wykorzystywanego przez spółkę głównie do gwarancji bankowych przy realizacji inwestycji.

Na początku sierpnia umowa ta została przedłużona do 17 września, a Elektrobudowa zobowiązała się, że do 30 sierpnia uzgodni z bankami oraz ubezpieczycielami długoterminową strukturę finansowania, obejmującą dług i dokapitalizowanie. Na początku września termin uzgodnienia długoterminowego finansowania wydłużony został do 17 września.

W połowie sierpnia spółka informowała, że we wrześniu chce pozyskać około 18 mln zł dłużnego finansowania pomostowego, a następnie możliwe będą dwie emisje akcji: jedna o wartości 8-10 mln zł dla dotychczasowych akcjonariuszy i druga o wartości 30-60 mln zł dla inwestora branżowego. (PAP Biznes)

