Świetna sesja mWIG-u. Mocne wzrosty Dino i Mercatora

Mimo świetnej sesji mWIG-u i niezłych wzrostów blue chipów, na GPW przeważała dziś czerwień. Rozczarowały także obroty.

Wśród głównych indeksów GPW we wtorek przeważała zieleń. Najlepiej poradził sobie mWIG, który zyskał aż 1,7 proc. Indeks napędzały ponad 5-proc. wzrosty Stalproduktu, Eurocashu, Azotów i Millennium. Nieco słabiej wypadli WIG20 i WIG, których notowania urosły odpowiednio o 0,7 i 0,8 proc. Wzrosty te wpisywały się mniej więcej w to, co działo się w Europie, gdzie również przeważała zieleń. Choć z drugiej strony warto zauważyć, ze sam WIG20 jeszcze około godziny 16 notowany był pod kreską i wzrosty udało się zbudować dopiero w ostatniej części sesji.

Dodatkowo choć WIG20 i mWIG ostatecznie wypadły dobrze, to jednak sWIG stracił dziś 0,7 proc. Dodatkowo więcej notowanych na szerokim rynku spółek zaliczyło dziś straty, niż wzrosty. Rozczarowały także obroty, które sięgnęły ledwie 650 mln zł.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Dino Polska – o 5,2 proc., Orange – o 5,1 proc. i mBank – o 2,9 proc. Najbardziej straciły natomiast kursy akcji: Santander Bank Polska – spadek o 1,5 proc., CD Projekt - o 0,5 proc. i PKO BP - o 0,3 proc. Przed rozpoczęciem wtorkowej sesji agencja Bloomberg podała, że amerykański bank inwestycyjny Stifel rozpoczął wystawianie rekomendacji dla akcji CD Projekt od zalecenia “kupuj” z ceną docelową 255 zł - na wtorkowym zamknięciu kurs CD Projektu wyniósł 205,3 zł. Jutro spółka poda wyniki finansowe.

Na szerokim rynku mocno w górę poszły notowania Mercatora. Producent rękawic zyskał dziś 8,8 proc., po tym jak prezes spółki udzielił dla PAP szerokiego wywiadu. Przekonywał w nim, że II kwartał będzie dużo lepszy od słabiutkiego I. Mimo dzisiejszych wzrostów Mercator jest jednak 46 proc. na minusie.

Po drugiej stronie rynku warto było zwrócić uwagę na Pozbud (-19,8 proc.), który poinformował o przekroczeniu kowenantów. - Z uwagi na powyższe spółka wystąpiła do banku PKO BP SA z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z naruszeniem - napisano w komunikacie.

Słabo wypadły także papiery Trakcji (11,2- proc.) oraz Primetech (13,9- proc.). Ta ostatnia spółka poinformowała, że Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z nią finalną umowę zakupu za 204 mln zł 95,01 proc. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz).

Prawdziwy roller-coaster zaliczyli akcjonariusze Elektrobudowy. Spółka momentami traciła nawet ponad 15 proc., ostatecznie jednak zakończyła 6 proc. na plusie. Sygnał do zmiany nastrojów dała duża transakcja z godziny 13:38. Wczoraj Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny poinformował, iż zmniejszył zaangażowanie w akcjonariacie Elektrobudowy i ma 4,77 proc. głosów na WZ.

Adam Torchała