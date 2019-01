Straż pożarna zamyka escape roomy

Firmy rejestrujące działalność w budynkach jednorodzinnych nie podlegają tak rygorystycznym przepisom przeciwpożarowym, jak przedsiębiorcy w obiektach użyteczności publicznej - mówi PAP architekt Tomasz Nowicki. Po kontrolach strażaków, zamknięto escape roomy m.in. w Płocku, Grudziądzu i na Podlasiu.

"Właściciel czy najemca domu jednorodzinnego, jeżeli rejestruje firmę, nie musi występować o pozwolenie na użytkowanie lokalu i prowadzenie w nim konkretnej działalności gospodarczej" - mówi architekt. Dodaje, że wystarczy tylko zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podkreśla, że zabudowa jednorodzinna nie jest obostrzona takimi przepisami przeciwpożarowymi jak budynki użyteczności publicznej. Nie trzeba więc uzgodnień np. projektu z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych, ani zgłaszać przedsięwzięcia do terenowego oddziału straży pożarnej.

Z możliwości tej mogło skorzystać wiele osób, które otwierały tzw. escape room's, czyli pokoje zagadek np. w dobudowanych do domów jednorodzinnych oficynach czy garażach. Na jednym z portali właściciel takiej dobudówki przedstawia nawet biznesplan uruchomienia obiektu o nazwie "Tajemnica Garażu" i prosi użytkowników sieci o wsparcie finansowe. Tym, którzy wpłacą pieniądze obiecuje "nagrody i udział w darmowych testach".

Szacuje się, że przygotowanie pokoju zagadek to wydatek ok. tysiąca złotych na metr kwadratowy, przy czym im więcej nowoczesnej elektroniki i większy metraż, tym nakłady inwestycyjne większe. Dużym wydatkiem są np. kamery, które umożliwiają monitorowanie pomieszczeń, a także pracownicy, którzy pilnują porządku. Inwestycja przeważnie szybko się zwraca: np. godzina zabawy w jednym z warszawskich pokojów zagadek kosztuje od 150 (dzień powszedni) do 180 zł (weekendy).

Dużo większym rygorom bezpieczeństwa - jak zaznacza Nowicki - podlegają wszystkie lokale użytkowe w centrach handlowych czy obiektach użyteczności publicznej. Każdy lokal, żeby dostał pozwolenie na użytkowanie, musi mieć akceptację uprawionego inspektora-pożarnika, który sprawdza np. czy są działające gaśnice, odpowiednio oznaczone włączniki prądu i czy systemy przeciwpożarowe działają (np. tryskacze). Inspektor nie dopuści też do użytkowania lokalu, w którym zastosowano materiały łatwopalne lub nie są zachowane odległości określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2018 roku.

Według serwisu lockme.pl w Polsce działają obecnie 364 firmy, będące właścicielami 1027 pokoi. Najwięcej pokoi zagadek jest w Warszawie - 122.

Escape room w Płocku zamknięty po kontroli straży pożarnej

W Płocku (Mazowieckie), po przeprowadzonej w sobotę kontroli lokalu oferującego gry typu escape room, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej wydał decyzję zakazującą użytkowania tych pomieszczeń. Powodem były stwierdzone uchybienia, m.in. w dokumentacji obiektu.

Kontrolę przeprowadzono w ramach ogólnopolskiej akcji realizowanej na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, po piątkowym pożarze w lokalu escape room w Koszalinie (Zachodniopomorskie), w którym zginęło pięć 15-letnich dziewcząt, a jeden mężczyzna został ciężko poparzony.

Wydana została decyzja o zakazie użytkowania pomieszczeń w budynku, z rygorem natychmiastowej wykonalności. Decyzją taką podjął komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej - powiedział w sobotę wieczorem PAP zastępca komendanta miejskiego płockiej PSP bryg. Jacek Starczewski.

Jak wyjaśnił, w czasie kontroli lokalu escape room stwierdzono nieprawidłowości zarówno w zakresie braku dokumentacji obiektu pod względem budowlanym, jak i braku dokumentów z przeglądu instalacji elektrycznej czy sprzętu przeciwpożarowego. Dodał, że obiekt będzie mógł wznowić działalność po naprawieniu uchybień.

Działający w Płocku lokal, oferujący gry typu escape room, należy do sieci franczyzowej, w ramach której podobne placówki funkcjonują także w Bielsku-Białej, Łodzi, Poznaniu, Radomiu, Toruniu i Wrocławiu.

W płockim obiekcie, jak informuje strona internetowa lokalu, znajdują się obecnie trzy, tematyczne pokoje gier: Sherlock Holmes i Niepodległość, dostępne bez limitu wieku oraz Pułapka psychopaty, gdzie grający muszą mieć ukończone 16 lat. We wszystkich pokojach dopuszczalna liczba uczestników gry to od 2 do 5 osób. Gra w zależności od pokoju trwa od 45 do 75 minut i poprzedzona jest instrukcją uczestnictwa.