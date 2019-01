Sprzedaż Biedronki wzrosła w 2018 r. do 11,69 mld euro

Sprzedaż w sklepach Biedronki wzrosła w 2018 roku do 11,69 mld euro, co oznacza wzrost rdr w walucie euro o 5,6 proc., a w walucie lokalnej o 5,8 proc. Sprzedaż porównywalna LFL zwiększyła się o 2,7 proc. - poinformowało Jeronimo Martins, właściciel Biedronki, we wstępnych danych.

W samym czwartym kwartale sprzedaż Biedronki wyniosła 3,06 mld euro, co oznacza wzrost rdr w tej walucie o 2,9 proc., a w walucie lokalnej o 4,6 proc. Wzrost sprzedaży porównywalnej LFL wyniósł w tym okresie 1,2 proc.

"Rok 2018 był trudny, szczególnie w Polsce, w którym nastąpiła istotna zmiana w zasadach funkcjonowania rynku" - podała grupa Jeronimo Martins w raporcie.

Grupa podała, że obowiązujące od marca ograniczenie handlu w niedziele miało szacunkowy wpływ na LFL na poziomie ok. 1,3 pkt.

Jak podano, sprzedaż Biedronki stanowiła w 2018 roku 67,4 proc. ogółu przychodów portugalskiej grupy, które wyniosły w tym okresie 17,34 mld euro (wzrost rdr o 6,5 proc.).

Jeronimo podało w raporcie, że w 2018 roku Biedronka otworzyła 122 sklepy. Netto sieć Biedronki powiększyła się o 77 sklepów i liczyła na koniec 2018 roku 2.900 placówek.

"Wciąż widzimy interesujące możliwości otwierania sklepów w okolicy" - podała grupa w komunikacie.

Sprzedaż w drogeriach Hebe wyniosła w 2018 roku 207 mln euro, czyli wzrosła w tej walucie o 24,7 proc. W samym czwartym kwartale przychody Hebe wyniosły 64 mln euro, co oznacza wzrost rdr o 25,5 proc. Grupa otworzyła w minionym roku 51 nowych placówek Hebe. Na koniec roku sieć liczyła 230 placówek. (PAP Biznes)

sar/ gor/