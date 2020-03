Spirytus zwolniony z akcyzy z powodu koronawirusa

Minister finansów wyda rozporządzenie zwalniające z akcyzy spirytus, który będzie przeznaczony na produkcję środków biobójczych, a minister rozwoju przedstawi propozycje dla firm z branż dotkniętych stratami ze względu na koronawirusa - poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

W piątek w KPRM odbyło się kolejne posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego ws. koronawirusa.

Dworczyk poinformował na briefingu po tym posiedzeniu, że - zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego - minister rozwoju Jadwiga Emilewicz została zobowiązana, aby do wtorku przedstawić pakiet propozycji dla firm z branż najbardziej dotkniętych stratami ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jak mówił, chodzi m.in. o branżę turystyczną i przewozową.

Ponadto, jak dodał, minister finansów Tadeusz Kościński wyda, który będzie przeznaczony na produkcję środków biobójczych. Dworczyk podkreślił, że wiąże się to z rozpoczęciem produkcji płynu do dezynfekcji przez Orlen; płyn ten ma trafić do szkół pod koniec następnego tygodnia.

"W przyszłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia uruchomi specjalną, specjalistyczną infolinię przeznaczoną wyłącznie dla lekarzy" – podał Dworczyk.

Wyjaśnił, że sugestie w tej sprawie "docierały z terenu". Z takimi propozycjami wystąpili też - jak zaznaczył - przedstawiciele klubów opozycyjnych na czwartkowym spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. "To zaskutkowało taką decyzją. W przyszłym tygodniu specjalna infolinia zostanie uruchomiona" – wskazał szef KPRM.

Dworczyk dodał też, że zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego "została uruchomiona komunikacja w ramach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa".

"Jest połączenie z każdą gminą, czyli zostało uruchomionych ponad 2500 kontaktów w sytuacjach, kiedy będzie to potrzebne" - dodał szef KPRM. Jak mówił, "sieć informacyjna będzie dyżurować przez 24 godziny na dobę".

98 mln zł na konta szpitali

Dworczyk powiedział, że "dzisiaj zostały podpisane decyzje rozdysponujące ponad 98 mln złotych dla szpitali w całej Polsce we wszystkich województwach". Jak dodał, "jeszcze dzisiaj Ministerstwo Finansów dokona przelewu, także środki finansowe na kontach szpitali powinny się pojawić najdalej we wtorek".

autorka: Aleksandra Rebelińska, Katarzyna Lechowicz-Dyl, Edyta Roś