Rząd chce zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia

fot. Bogdan Krezel / FORUM

Zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia to priorytet. Resort sprawiedliwości potwierdza gotowość prac nad tym aspektem – powiedział w środę w Senacie wiceminister rodziny Paweł Wdówik podczas konferencji poświęconej wsparciu osób z niepełnosprawnością.

Konferencja "Modele wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną" została zorganizowana przez Senat, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundację "Stabilo".

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki podczas swego wystąpienia podkreślał, że każdy ma prawo do tego, żeby cieszyć się godnością, szacunkiem i równymi przywilejami.

"Jest to dla nas fundament pracy w Senacie. Naród nasz jest różnorodny, ale to nie jest wada, to zaleta. To wyzwala kreatywność naszego narodu, to pozwala wykorzystać potencjał każdego z nas" – powiedział.

Zwrócił uwagę, że środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną cały czas wymagają wsparcia. Grodzki zapewnił, że senatorowie są chętni do podjęcia inicjatyw legislacyjnych, które wspierają osoby z niepełnosprawnością.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zaznaczył, że dużą część jego kadencji stanowiły wyjazdy regionalne. Wskazywał, że w niektórych gminach udało się stworzyć kompletny system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

"To pokazywało, że jeżeli pojawiała się energia obywatelska, można było stworzyć +wyspy+, gdzie działa wszystko tak jak powinno" – ocenił. Dodał jednocześnie, że wystarczyło pojechać 20 km dalej, a sytuacja wyglądała już zupełnie inaczej.

Zdaniem RPO rolą państwa powinno być wspomaganie inicjatyw społecznych. Podkreślał, że dla pożytku społecznego warto pracować ponad podziałami.

Rzecznik wskazał też na priorytetowe obszary z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami. Wymienił m.in. rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, usługi asystenta osobistego czy deinstytucjonalizację opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.

"Jest jedna rzecz, o którą środowisko upomina się od wielu lat. To zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia i zastąpienie tego modelem wspieranego podejmowania decyzji. My naprawdę cały czas jesteśmy w okowach XIX-wiecznego prawa" – ocenił Bodnar.

Dodał, że przez całą swoją kadencje apelował do Ministerstwa Sprawiedliwości o zajęcie się tą sprawą. Poprosił marszałka Senatu o podjęcie własnej inicjatywy ustawodawczej w celu zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia.

Wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik stwierdził, że w bardzo wielu sprawach zgadza się z rzecznikiem praw obywatelskich. "To jest ogromnie ważne, żebyśmy potrafili oddzielić wszystkie emocje, także polityczne od zasadniczych kwestii, nad którymi pracujemy" – powiedział.

Wdówik przypomniał, że strategia dotycząca osób z niepełnosprawnościami na lata 2020-2030 jest już gotowa. Wyraził nadzieję, że niedługo przyjmie on rząd. Podkreślił, że dokument kładzie nacisk na sprawy, które do tej pory w Polsce były mało akcentowane. Wymienił m.in. prawo do niezależnego życia i możliwości decydowania o sobie przez osoby z niepełnosprawnościami.

"Chcemy, żeby osoby niepełnosprawne mogły mówić, co chcą, a czego nie chcą i żeby same mogły o sobie decydować. W tym kontekście sprawa ubezwłasnowolnienia jest dla nas sprawą priorytetową. Dostałem z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich stanowczą informacje, że my do 2025 r. będziemy prowadzić analizy, co jest, delikatnie rzecz ujmując, trochę absurdalne. Dlatego pomyślałem sobie, że nie dam panu rzecznikowi szansy, żeby dłużej mi dokuczał" – zażartował.

Wdówik poinformował, że w zeszłym tygodniu odbył spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości.

"Myślę, panie rzeczniku, że te pana apele nie były rzucane grochem o ścianę, bo Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdza gotowość prac nad tym aspektem. My definitywnie już w tej chwili zapiszemy w strategii nie analizy, ale zniesienie ubezwłasnowolnienia i chcemy to zrobić w tej kadencji" – zapowiedział wiceminister rodziny.

Następnie zwrócił uwagę, że kolejną istotną sprawą, która powinna być zrealizowana priorytetowo, jest prawo do zwierania małżeństw przez osoby z niepełnosprawnością.

"To jest kwestia, którą też się zajmujemy równolegle z kwestią ubezwłasnowolnienia. Podjęliśmy rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości na ten temat i powiem, że jestem dobrej myśli" – powiedział wiceminister. Dodał też, że system wspomaganego podejmowania decyzji jest w naszym prawie nowością i potrzeba czasu, żeby go wypracować.

"Dziękuję za możliwość uczestniczenia w konferencji. Możemy pokazywać, że są obszary, które nas łączą niezależnie od różnic" – podsumował Wdówik.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/