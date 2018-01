Przepychanki w sklepach Intermarche z powodu promocji Nutelli

Obniżenie o 70 proc. ceny słoika Nutelli, czyli orzechowego kremu do smarowania, sprowokowało przepychanki w wielu sklepach sieci Intermarche we Francji - informują w piątek francuskie media.

"Ludzie rzucali się na siebie, wszystko przewracali, tłukli" - opisywała sytuację pracownica jednego ze sklepów. "To było jak orgia!" - dodała sprzedawczyni z Intermarche zlokalizowanego w Forbach, w północno-wschodniej części kraju. Załoga tej placówki była bliska wezwania policji.

Police called in after a 70% discount on Nutella caused violent scenes in France, injuring several people pic.twitter.com/z6V7zYj8Zn