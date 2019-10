Prezydent: KGHM Polska Miedź prezentuje światowy standard

Prezydent Andrzej Duda ocenił, że spółka KGHM Polska Miedź prezentuje światowy standard. „Cieszę się, że tak zamożna i wielka firma jak KGHM inwestuje tutaj w kraju i się rozwija”- dodał prezydent podczas otwarcia przebudowanego szybu kopalnianego w ZG Lubin.

Prezydent Andrzej Duda we wtorek wziął udział w otwarciu inwestycji i zwiedzi szyb materiałowo-zjazdowy w KGHM Lubin znajdujący się w Zakładzie Górniczym Lubin w pobliżu miejscowości Rynarcice w gminie Rudna.

„Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy ponosili odpowiedzialność za tę inwestycję i tym, którzy o nią dbali, żeby udało się ją przeprowadzić, żeby zakończyła się powodzeniem.(...)Cieszę się, że (...) KGHM inwestuje tutaj w kraju, rozwija się. To wielka satysfakcja, bo przecież to także bezpieczeństwo pracowników. Będą teraz mogli bezpieczniej być zwożeni na dół i wywożeni do góry. To są kwestie ogromnie ważne dla bezpieczeństwa i higieny pracy” - mówił prezydent.

Prezydent Andrzej Duda ocenił, że spółka KGHM Polska Miedź prezentuje światowy standard i na światowym poziomie się rozwija.

Szyb o głębokości 962 metrów i średnicy 7,5 metra powstał trzy dekady temu i był wykorzystywany do wentylacji kopalni Lubin. Przed modernizacją przepływało przez niego około 27 tys. m sześć. świeżego powietrza na minutę. Jest jednym z siedmiu szybów tej kopalni.

Gdy powiększył się obszar eksploatacji górniczej w ZG Lubin wydłużał się też dojazd górników na stanowiska pracy. Rozwiązaniem, które skróciło dojazdy, było przebudowanie szybu L-VI w Rynarcicach na potrzeby transportu ludzi i materiałów.Roboty trwały ponad dwa lata. Powstał budynek materiałów petrochemicznych, budynek administracyjno-socjalny i portiernia, stacja uzdatniania wody ze zbiornikiem wody pitnej, a także węzeł cieplny. Wybudowano też warsztaty oraz place i drogi dojazdowe wraz z wiatą autobusową i parkingiem.Dzięki inwestycji szybem L-VI w ciągu doby będzie mogło zjeżdżać pod ziemię około 1300 osób. Według założeń szyb będzie w użyciu do końca pracy Zakładów Górniczych Lubin.

W trakcie pobytu Andrzeja Dudy w kopalni odbyła się ceremonia wręczenia Medali za Ofiarność i Odwagę pracownikom KGHM. Medale od prezydenta otrzymali ratownicy, którzy zostali odznaczeni za udział w akcji ratowniczej w styczniu tego roku, gdy doszło do zawału w kopalni Rudna. Z miejsca zagrożenia wyprowadzono czternastu górników, ostatniego z poszkodowanych ratownicy odkopali następnego dnia po zawale. Górnik siedział w swojej maszynie i czekał na pomoc. Za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczono dziesięciu uczestników akcji ratunkowej: Bogusława Ciupę, Roberta Halusiaka, Piotra Kaczana, Rafała Kadłubickiego, Sylweriusza Kicałę, Mariusza Kręgiela, Mieczysława Kuczę, Sławomira Lewisa, Wojciecha Skrabę, Dariusza Świderskiego.

Prezydent podkreślił, że wręczenie medali ratownikom to podniosła część uroczystości i jego wizyty w kopalni.

„To jest symboliczne podziękowanie panom za ich odwagę, bohaterstwo, za niezłomność. Za ich wielką, wspaniałą wolę służenia drugiemu człowiekowi. Za tę wielką siłę wewnętrzną, którą mają i wielkie serce, które mają” - powiedział Duda.

Przypomniał poprzedni wypadek w kopalni Rudna, do którego doszło 30 listopada 2016 roku, gdy zginęło ośmiu górników.

„Patrzę na panów z ogromnym wzruszeniem, bo pamiętam ten bardzo trudny dzień 1 grudnia 2016 roku, gdy przyjechałem tutaj. (...) Wtedy było tąpnięcie, byliście panowie, byli najbliżsi tych, którzy zginęli. I może niebezpieczeństwo utraty życia nie jest na kopalni niczym nadzwyczajnym, to jest zawsze dramatyczna chwila. Kiedy giną koledzy, z którymi ramię w ramię pracowało się na dole, kiedy żony, dzieci zostają same, kiedy matki płaczą, to jest zawsze wielka tragedia” - powiedział prezydent.

Dodał, że gdy 29 stycznia br. dotarła do niego informacja, że „znów doszło tutaj do bardzo poważnego tąpnięcia i że 32 górników jest w rejonie zagrożenia" to - jak przyznał - "struchlał”.

„Patrząc na tamtą tragedię pomyślałem sobie +rany boskie+. Kiedy potem dowiedziałem się, że nie 32, tylko 14 górników jest ratowanych, to pomyślałem sobie +Boże, żeby nie było gorzej niż wtedy+. I tak coraz większa nadzieja, coraz większa, coraz lepsze wiadomości. I wreszcie ta niesamowita wiadomość, że ostatni górnik został odnaleziony i też żyje. Pamiętam, że odetchnąłem wtedy z ulgą na tę wiadomość, że spokojnie czekał w maszynie” - wspominał Duda.

Podkreślił, że maszyna „uratowała górnikowi życie, ale przede wszystkim, to panowie uratowaliście mu życie i to jest niezwykłe”.

Prezydent przypomniał, że był też świadkiem akcji ratowników w kopalni Halemba i widział poświęcenie i ciężką wysiłek ratowników.

„Siedzieli, wtulone mieli głowy w ramiona, ale jeszcze gotowi byli wracać na dół. Powiedzieli, że odpoczniemy tylko trochę panie prezydencie i zaraz wracamy na dół. Dziękuję wszystkim polskim ratownikom za tak niezwykłe bohaterstwo. Składam te podziękowania na panów ręce. Szczęść Boże” - powiedział prezydent Duda.

Po wizycie w ZG Lubin prezydent Duda w pojechał do miejscowości Góra, gdzie spotkał się z mieszkańcami miasta.(PAP)

autor: Roman Skiba