Premier nie wyklucza ponownego wprowadzenia obostrzeń sanitarnych

fot. Mateusz Słodkowski / FORUM

Rząd nie wyklucza ponownego wprowadzenia obostrzeń sanitarnych, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa, ale jak do tej pory, ma w tej kwestii zaleceń od Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia - wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Premier zaznaczył jednak, że nie ma w planach takiego lockdownu gospodarki, z jakim kraj miał do czynienia wiosną.

"Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego ponownie pewne rzeczy przeanalizuje. Te rygory, które obowiązują, powinny być ściśle przestrzegane. (...) Na obecny moment cały czas nie mamy jeszcze od Głównego Inspektora Sanitarnego, z Ministerstwa Zdrowia, zestawu nowych obostrzeń, czy nowych zaleceń, czy powrotu do jakichś poprzednich. Ale nie jest wykluczone, że rzeczywiście, jeżeli sytuacja będzie się pogarszać, to trzeba będzie dalej ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa" - powiedział podczas konferencji prasowej premier.

"Dyskutując na Radzie Europejskiej o tym problemie, staramy się wypracować rozwiązania, które z jednej strony będą chroniły, będą restrykcyjne, ale z drugiej strony nie będą ograniczały działalności gospodarczej w takim zakresie, jak te obostrzenia, które były wdrożone w kwietniu i maju, żeby nie do doszło do lockdownu, do zamknięcia gospodarki takiego jak w poprzednim okresie" - dodał.

pat/ asa/