Pracownicy Amazona i Biedronki walczą o lepszą ochronę przed koronawirusem

Pracownicy różnych sektorów apelują do pracodawców – o zawieszenie norm wydajnościowych na rzecz dbania o higienę, zwiększenie środków odkażających, a nawet dodatkowe wynagrodzenie za pracę w czasie koronawirusa.

Związki zawodowe domagają się od pracodawców zwiększenia ochrony zatrudnionych w związku z koronawirusem. Swoje postulaty między innymi przedstawiła Solidarność pracowników Biedronki i Amazona. Czego oczekują? Dbania o ich bezpieczeństwo.

Koronawirus – brak wytłumaczenia dla zwolnień

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wezwało rząd w komunikacie o czujność i dopilnowanie, aby pracodawcy nie wykorzystywali epidemii jako wytłumaczenia konieczności przeprowadzenia zwolnień lub przeprowadzania cięć kadrowych.

– Konieczne jest również, aby pracodawcy przejęli część ciężaru finansowego związanego z ryzykiem gospodarczym. Uważamy, że niezwykle ważne jest utrzymanie dochodu netto wszystkich pracowników, aby mogli oni dalej normalnie żyć. Działania wsparcia pracowników powinny być realizowane z udziałem państwa, m.in. przez wykorzystanie środków z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – podaje OPZZ w komunikacie.

Porozumienie Związków Zawodowych apeluje również do pracodawców o umożliwienie pracownikom pozostania w domach i zdalnego realizowania obowiązków.

Solidarność w Biedronce dostarczy rękawiczki

Zatrudnieni w Jeronimo Martins Polska sami postanowili zabezpieczyć swoje zdrowie i rozdysponowują wśród pracowników między innymi rękawiczki lateksowe. W ubiegłym tygodniu Solidarność w Biedronce skierowała do pracodawcy pismo, w którym nawołuje do zapewnienia:

środków ochrony indywidualnej w postacie maseczek ochronnych oraz rękawiczek, ponieważ wirus przenosi się również na banknotach, żelów antybakteryjnych, aby systematycznie dezynfekować ręce kasjerów na kasie, oczyszczaczy powietrza z filtrami hepa.

Ponadto związek wnosi o wprowadzenie procedur w przypadku stwierdzenia choroby i pracownika oraz profilaktyczną kontrolę stanu zdrowia osoby wracającej z delegacji zagranicznej.

12 marca 2020 roku dodatkowo Wspólna Reprezentacja Związkowa Pracowników JMP SA wystosowała kolejne pismo, w którym żąda zapewnienia wcześniej przytoczonych produktów ochrony oraz apeluje o wprowadzenie specjalnego dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia dla pracowników stawiających się do pracy w marcu ze względu na zwiększoną ilość pracy i zagrożenie epidemiologiczne oraz o wypłacenie premii za obecność w pełnej wysokości pracownikom, którzy przepracują co najmniej połowę obowiązującego czasu pracy.

„W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa Covid-19 na terenie naszego kraju Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Amazon Polska zwraca się z wnioskiem o przedstawienie informacji dotyczącej wdrożenia w spółce Amazon Flfillment Poland odpowiednich procedur chroniących zdrowie pracowników oraz jakie działania pracodawca przewidział na wypadek zdiagnozowania koronawirusa wśród pracowników” - pisze związek zawodowy w piśmie skierowanym do pracodawcy.

Czego oczekują zatrudnieni? Związkowcy przygotowali 13 procedur, które mają zabezpieczyć pracowników przed możliwością zakażenia się koronawirusem.

Zaprzestanie stosowania norm wydajnościowych wśród pracowników wszystkich magazynów w Polsce, co pozwoli przyłożyć właściwy nacisk na higienę każdorazowo, kiedy jest to niezbędne Zaprzestanie rozliczania pracowników z wyjść do toalet oraz ciągłego monitorowania ich aktywności z wykorzystaniem systemu, ponieważ takie zachowanie prowadzi bardzo często do pobieżnego lub też całkowitego pomijania podstawowych zasad higieny. Ograniczenie kontaktów z kierowcami dostarczającymi dostawy do centrów logistycznych do minimum oraz codzienne sprawdzanie temperatury ciała pracowników mających z nimi bezpośredni kontakt. W toaletach i w kantynach wprowadzenie nielimitowanych ilości mydła w płynie, środków dezynfekujących oraz ręczników oraz stale monitorowanie ich dostępność. Zapewnienie środków oraz instrukcji do odkażania współdzielonych, użytkowanych sprzętów np. skanerów, klawiatur itp. Zaprzestanie informowania pracowników o konieczności trzymania się poręczy ze względów higienicznych. Wprowadzenia dla pracowników zwrotów towarów od klientów rękawiczek jednorazowych oraz obowiązek ich stosowania bezwzględnie na każdej stacji roboczej. Zwiększenie limitów rękawic pobieranych ze stacji samoobsługowych. Usunięcie z toalet elektrycznych suszarek bezdotykowych do rąk, które znacznie zwiększają ryzyko wszelkich infekcji. Wydłużenie czasu działania baterii czasowych, które zapewniają dopływ ciepłej wody do mycia, ponieważ w wielu przypadkach jest on zbyt krótki i wymaga wielokrotnego ich załączania. Zapewnienie pracownikom komunikatów, wiadomości sms i broszur informacyjnych dotyczących podstawowych informacji o koronawirusie oraz ze wzmożoną intensywnością informowanie o konieczności dokładnego mycia rąk każdorazowo po skorzystaniu z toalety oraz w przypadku kiedy pracownik uzna, że jest to potrzebne. Na okres najbliższych tygodni ograniczenie do minimum podróży służbowych, szkoleń oraz odwołanie wszelkich wizyt gości z zagranicy w centrach logistycznych. Zalecenie pracownikom, którzy przebywali w strefie, gdzie mogli zostać zarażeni lub mogli mieć kontakt z osobą zarażoną koronawirusem, aby zatelefonowały niezwłocznie do najbliższej izby przyjęć oddziału zakaźnego.

Pracodawcy ze swojej strony starają się w większości zapewnić środki higieny w biurach oraz o wysyłanie zatrudnionych, o ile to możliwe, do pracy z domu.

Weronika Szkwarek