Powstał nowy rejestr biur podróży

Nowy rejestr z informacjami o wszystkich biurach podróży w Polsce uruchomił Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki zawiera wpisy dla ponad 4,6 tysiąca przedsiębiorców tej branży.

- Ewidencja ta jest adresowana przede wszystkim do klientów biur podróży. Otrzymują oni możliwość zweryfikowania w aktualizowanym na bieżąco rejestrze, czy dany podmiot działa zgodnie z prawem - mówi Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w ramach którego funkcjonuje TFG. W szczególności warto sprawdzić przed zakupem wycieczki: czy dany touroperator posiada wymagany wpis do rejestru organizatorów turystyki (prowadzonego przez poszczególnych marszałków województw) oraz czy ma zabezpieczenie finansowe na wypadek własnej niewypłacalności. W ewidencji TFG prowadzone są również inne przydatne katalogi, np. przedsiębiorców turystycznych wykreślonych z rejestru lub objętych czasowym zakazem prowadzenia działalności.

– Istotne jest również to, że wszystkie dane w naszej ewidencji - aktualizowane są na bieżąco tj. w chwili ich wpisu do lokalnych rejestrów, prowadzonych przez marszałków województw – podkreśla Renata Mentlewicz, dyrektor Biura Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Do prowadzenia centralnej ewidencji przedsiębiorców turystycznych zobligowała UFG ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z 24 listopada 2017 roku. Fundusz wywiązał się z tego obowiązku i przygotował system, który jest dostępny na stronie www.ufg.pl w zakładce Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki ( turystyka.gov.pl ).

Obowiązująca od początku lipca nowa ustawa powoduje jeszcze lepszą ochronę podróżnych przed niewypłacalnością biur podróży. Nowe przepisy m.in. rozszerzają krąg podmiotów, które zobowiązane są do płacenia składek na TFG i których klienci objęci zostali gwarancjami Funduszu (gwarancjami TFG objęte są również m.in. usługi kupowane u tzw. przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (chodzi o firmy sprzedające np. bilet lotniczy, a następnie umożliwiające zakup innych usług turystycznych związanych z tą podróżą: hotel, auto etc.). Zmianie uległa również wysokość składek np. dla klientów kupujących imprezy z dojazdem własnym - zostały one obniżone nawet o 50 procent.

Turystyczny Fundusz gwarantuje dodatkowe środki na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego (podstawowe pochodzą z gwarancji wykupowanych bezpośrednio przez biura podróży), w sytuacji gdy:

touroperator nie może zapewnić kontynuacji imprezy turystycznej lub powrotu swoich klientów do kraju, a środki z I filaru okazują się niewystarczające bądź

środki z zabezpieczenia finansowego biura podróży nie wystarczają na pokrycie wszystkich roszczeń zgłoszonych przez jego klientów w związku z niezrealizowanymi wyjazdami (w całości lub części).

Fundusz gromadzi środki na ten cel ze składek uiszczanych przez touroperatorów. Na koniec 2017 roku na koncie TFG znajdowało się 43 mln złotych na potencjalne wypłaty dla klientów na wypadek niewypłacalności biura podróży. Blisko 80 procent tej sumy jest za zagraniczne wycieczki czarterowe.

Źródło: UFG