Polski konsument niewrażliwy na światowe spowolnienie

Po grudniu można było zadawać pytanie, czy polski (statystyczny) konsument nie zaczął przypadkiem odczuwać pierwszych symptomów spowolnienia gospodarczego. Spadły bowiem zarówno nastroje konsumentów jak i dynamika sprzedaży detalicznej – jednoczesne wystąpienie tych dwóch zjawisk było czasem interpretowane jako wynik jednej, koniunkturalnej przyczyny. Ale w styczniu nastroje konsumentów wyraźnie odbiły, co wskazuje, że wspominany statystyczny konsument na razie sygnałów spowolnienia ze świata nie odbiera.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, mierzony przez GUS na podstawie ankiet, wrócił w styczniu powyżej zera. Widać to na wykresie poniżej. Co spowodowało grudniowe załamanie? Może dyskusja o rosnących cenach prądu? Trudno powiedzieć, ale ten efekt już minął. Czyli widoczne we wskaźnikach statystycznych pogorszenie popytu na pracę oraz pogorszenie nastrojów przedsiębiorców nie jest odczuwane przez konsumentów. Trudno się temu dziwić, ponieważ mogliby oni to odczuwać dopiero wtedy, gdyby niższy popyt na pracę przełożył się na zwolnienia, a tego zjawiska nie ma. Innym czynnikiem, który mógłby mocno uderzyć w nastroje konsumentów, byłby wzrost inflacji. Ale to zjawisko też nie występuje.

Opisywany trend, czyli utrzymanie dobrych nastrojów konsumentów przy generalnie słabszych niż przed rokiem nastrojach przedsiębiorców, dobrze odzwierciedla strukturalne zmiany w polskiej gospodarce. Większą część tortu jakim jest dochód krajowy konsumują gospodarstwa domowe. Udział płac w PKB rośnie, a zysków firm spada. Sprzyja to konsumpcji, ale jednocześnie dla wielu małych i średnich polskich firm stanowi duże wyzwanie.

Ignacy Morawski