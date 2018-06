PKN Orlen ogłasza sukces programu swych obligacji detalicznych

Na tydzień przed końcem zapisów na papiery dłużne PKN Orlen liczba subskrybowanych obligacji detalicznych przekroczyła łączną liczbę oferowanych w serii E. Wszystkie emisje cieszyły się zainteresowaniem inwestorów, co świadczy o silnej pozycji koncernu na rynkach finansowych - podała spółka.

PKN Orlen przypomniał, że w ramach realizowanego od 2017 r. programu emisji papierów dłużnych w ostatniej serii E oferowane były 4-letnie obligacje o łącznej wartości 200 mln zł, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się WIBOR 6M i marża w wysokości 1,2 proc.

"Grupa Orlen odgrywa ważną rolę z punktu widzenia rozwoju gospodarki i rynków finansowych w Polsce. Dlatego chętnie angażujemy się w aktywizację krajowego rynku kapitałowego, m.in. poprzez wprowadzenie wszystkich naszych obligacji detalicznych do obrotu na platformę Catalyst. W ten sposób również wzmacniamy naszą pozycję i zaufanie ze strony inwestorów. Najlepszym potwierdzeniem jest właśnie sukces programu obligacji detalicznych" powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w poniedziałkowym komunikacie spółki.

Jak podkreślił PKN Orlen, "na tydzień przed końcem terminu zapisów, liczba subskrybowanych obligacji przekroczyła łączną liczbę oferowanych obligacji serii E". "Wszystkie emisje cieszyły się zainteresowaniem ze strony inwestorów, co świadczy o silnej pozycji koncernu na rynkach finansowych" - zaznaczył płocki koncern.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że wszystkie jego obligacje detaliczne otrzymały ocenę agencji Fitch Ratings, która przyznała całemu finalizowanemu aktualnie programowi emisji rating na poziomie A(pol).

Według płockiego koncernu 22 czerwca złożono zapisy na liczbę obligacji serii E "większą od łącznej liczby oferowanych", co powoduje, że tego dnia wystąpił dzień przekroczenia zapisów, a złożone w okresie od 22 czerwca do 25 czerwca zostaną proporcjonalnie zredukowane. Spółka podała jednocześnie, że dokona przydziału obligacji serii E 27 czerwca.

Obecny program emisji obligacji detalicznych PKN Orlen zakładał wyemitowanie w kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, co stało się w lipcu 2017 r. Spółka zapowiadała, że jej intencją jest notowanie papierów dłużnych na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - tak stało się już w przypadku serii A, B, C i D. Wartość każdej z tych serii wynosiła 200 mln zł.

Finalizowany obecnie program emisji obligacji detalicznych PKN Orlen jest drugim w historii płockiego koncernu. W 2014 r. spółka zakończyła wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł - było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie o wartości po 100 mln zł.

PKN Orlen przeprowadził także dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro. W marcu 2017 r. spółka Orlen Capital została wyróżniona przez warszawską GPW w kategorii największa wartość debiutu na rynku Catalyst w 2016 r. w związku z wprowadzeniem do obrotu euroobligacji.

Na początku 2012 r. płocki koncern wyemitował z kolei 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.

Przy emisji obligacji, jak również euroobligacji, PKN Orlen podkreślał, że "pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju".(PAP)

