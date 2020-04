Fitch: Wygrana z Gazpromem nie podniesie ratingu PGNiG

PGNIG z powodu spadku cen surowców, głębokiej globalnej recesji wywołanej pandemią koronawirusa oraz własnych planów inwestycyjnych i profilu działalności nie ma obecnie szans na podniesienie ratingu pomimo wygranego arbitrażu z Gazpromem - poinformowała agencja Fitch.

PGNiG poinformowało w poniedziałek o wygranym w Sądzie Arbitrażowym w Sztokholmie sporze z Gazpromem. PGNiG szacuje, iż dzięki decyzji sądu będzie mógł odzyskać ok. 1,5 mld dolarów, czyli ok. 6,2 mld zł za okres od 1 listopada 2014 r. do 29 lutego 2020 r.

Na mocy wyroku końcowego Trybunał Arbitrażowy zmienił formułę cenową zakupu gazu dostarczanego przez Gazprom w ramach kontraktu jamalskiego m.in. poprzez jej istotne i bezpośrednie powiązanie z notowaniami rynkowymi gazu ziemnego na europejskim rynku energetycznym. Zastosowanie zmienionej formuły cenowej będzie oznaczać dla PGNiG zasadniczą poprawę warunków prowadzenia działalności handlowej, dzięki większej spójności pomiędzy indeksacją cen wpływających na koszt pozyskania gazu z importu, a rynkową polityką cenową sprzedaży gazu.

Gazprom ma prawo odwołania się od wyroku, ale jest on wiążący dla obu spółek od momentu jego wydania, czyli od 30 marca.

Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński mówił podczas poniedziałkowej telekonferencji, że wyrok przyznający PGNiG 1,5 mld USD odszkodowania ze strony Gazpromu nie będzie miał wpływu na ceny gazu dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Efekty wyroku będą miały natomiast przełożenie na wyniki finansowe PGNiG.

PGNiG środki odzyskane od Gazpromu planuje przeznaczyć m.in. na zakup nowych złóż. Spółka będzie również inwestować w nowe obszary biznesowe związane z integracją krajowego rynku ciepła i rozwojem systemu zeroemisyjnych źródeł energii.

Obecny rating PGNiG jest na poziomie "BBB", z perspektywą stabilną. Fitch podniósł ten ratigng z "BBB-" w grudniu 2019 roku.

pr/