OPZZ chce podwyżki zasiłku pogrzebowego. Teraz to 4 tys. złotych

Od 2011 roku kwota zasiłku pogrzebowego nie uległa zmianie i wynosi 4000 zł. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych chce, aby powrócić do poprzedniej metody wyliczania. W tym celu skierowało petycję do szefowej resortu pracy.

"Zwracamy się z wnioskiem do strony rządowej o urealnienie zasiłku pogrzebowego i powrót do wyznaczania jego wysokości na zasadach, jakie obowiązywały do 1 marca 2011 r." - czytamy w petycji skierowanej do Bożeny Borys-Szopy. Zdaniem OPZZ takie działania będą służyły urealnieniu stawki zasiłku.

Związkowcy podnoszą, że trudno obecnie wyliczyć cenę pogrzebu i że stawka ta może wahać się od 5 do 8 tysięcy złotych, a czasami nawet do 10 tysięcy złotych.

Zdaniem organizacji nowa kwota zasiłku pogrzebowego powinna wynosić 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

WS