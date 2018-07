Noble Global Investments na liście ostrzeżeń KNF

Na listę ostrzeżeń publicznych KNF została wpisana spółka Noble Global Investments. To kolejny przykład "foreksowego call center".

W czwartek 5 lipca na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego został wpisany kolejny podmiot, Noble Global Investments Sp. z o.o. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Oznacza to wykonywanie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru firm inwestycyjnych lub agentów firm inwestycyjnych.

Jak czytamy na facebookowym profilu spółki, Noble Global Investments to oficjalny przedstawiciel platformy transakcyjnej TAOTRADE.com.

„TAOTRADE.com jest nazwą handlową, zarządzaną przez Dragon Options Ltd, która jest do tego upoważniona i nadzorowana przez Cypryjską Komisję Giełd i Papierów Wartościowych, licencja numer 223/14” – podają. Informacja o cypryjskim nadzorze jest jednak dość mocno nieaktualna, już bowiem ponad rok temu tamtejszy CySEC zawiesił licencję dla tego brokera.

Więcej informacji na temat aktualnej działalności jednak na próżno szukać na stronach internetowych wspomnianych spółek, większość z nich nie jest już nawet aktywna.

Przyglądając się bliżej spółce Noble Global, aż chciałoby się powiedzieć, że to niemal idealny „wzór” na spółkę z listy ostrzeżeń. Działających w bardzo podobny sposób podmiotów, przed którymi ostrzega KNF, jest mnóstwo.

Pierwszą kwestią jest oficjalnie prowadzona działalność, która zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności to w przeważającej części… call center. W zasadzie niemal już standardem się staje, że na „czarnej liście KNF” ogromna część podmiotów to właśnie zwykłe (przynajmniej w teorii) centra telefoniczne.

Kluczowe jest jednak to, czym w rzeczywistości zajmuje się taka spółka. To, że jest ona pewną formą call center, wcale nie musi być kłamstwem. Doświadczenie pokazuje, że wiele tego typu spółek „nagania” w ten sposób (telefonicznie) niedoświadczonych inwestorów na ryzykowne transakcje na rynkach finansowych. I oczywiście dzieje się to wszystko bez wymaganej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Cały ten proceder, tak zwanej operacji „golenia frajera”, opisał w artykule „Łowcy foreksowych jeleni” Marcin Goralewski z „Pulsu Biznesu”.

Ostatnią, niemal równie ważną kwestią, jest sam zarząd. Najczęściej w tego typu spółkach na najważniejszych stanowiskach stoją osoby o mocno egzotycznych i niewiele mówiących nazwiskach. Nie inaczej jest również w przypadku Noble Global, a jako udziałowcy i po części również członkowie zarządu występują Cohen Shay, Yakobov Yoram, a także Ben David Yosef. Schemat na typową spółkę z listy ostrzeżeń mamy tu zatem niemal idealny.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Na liście, oprócz nazwy podmiotu podejrzanego o przestępstwo, z biegiem czasu zamieszczana jest także informacja o przebiegu postępowania. Może to być wzmianka o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia wzmianka o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Adam Hajdamowicz