Neckermann zabiera głos po bankructwie biura podróży Thomas Cook

Thomas Cook - jedno z najstarszych i największych biur turystycznych na świecie - stanęło na krawędzi bankructwa. Firma działająca w 16 krajach obsługiwała do tej pory 19 milionów turystów rocznie. W Polsce Thomas Cook jest właścicielem biura Neckermann.

Prezes Neckermanna w poniedziałek zabrał głos, by uspokoić swoich klientów i współpracowników. Jak zapewnia, "Neckermann Polska Biuro Podróży Spółka z o.o., jako odrębna Spółka polskiego prawa handlowego, prowadzi dalej normalną, codzienną, operacyjną działalność". Maciej Nykiel zaznacza, że "wszyscy polscy klienci biura, zarówno ci którzy obecnie przebywają za granicą, jak i ci, którzy jeszcze nie wyjechali na swoje wakacje, będą realizowali swoje wyjazdy wakacyjne zgodnie z planem. (...) Wszystkie biura Neckermann w całej Polsce są dzisiaj otwarte i normalnie funkcjonują."

W dalszej części komunikatu zapewnia, że "polska spółka znajduje się w stabilnej kondycji finansowej i realizuje na bieżąco wszystkie swoje zobowiązania, wszystkie bieżące rachunki i faktury są zapłacone".

Pracownicy biura odpowiadają na pytania klientów pod numerem telefonu 22 212 05 00.

Jak ustalił RMF, w polskim biurze podróży Neckermann trwa dziś sztab kryzysowy. W Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim też już powstał zespół, który ma badać sytuację polskich turystów.

Thomas Cook zatrudnia 22 tys. osób, z czego 9 tys. w Wielkiej Brytanii. Jak się szacuje, obecnie na wycieczkach zagranicznych przebywa ok. 600 tys. klientów, z czego 150-160 tys. to mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Operacja ich sprowadzenia do kraju to koszt ok. 600 milionów funtów.

Problemy firmy - której korzenie sięgają roku 1841 - zaczęły narastać w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Złożyło się na to kilka czynników: wyjątkowo upalne lato 2018 r., co zmniejszyło liczbę rezerwacji last minute, niepokoje polityczne w kilku krajach będących popularnymi celami wyjazdów, jak Turcja, niepewność związana z brexitem, ale także rosnąca konkurencja ze strony biur podróży działających w internecie i tanich przewoźników lotniczych . Do tego dochodzi zmieniający się globalnie rynek turystyczny, gdzie coraz więcej osób samodzielnie organizuje wyjazdy, nie korzystając z biur podróży.

KWS, PAP