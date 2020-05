Musk pozywa Kalifornię. Powód: Pandemia

"Czara goryczy się przelała. Tesla składa pozew przeciwko hrabstwu Alameda" - tak zaczyna się pełen emocji tweet, jaki Elon Musk umieścił na portalu społecznościowym. Zagroził także przeniesieniem fabryki, ostatniej, która produkuje samochody w Kalifornii, do Nevady. Powodem są obostrzenia wywołane koronawirusem.

Fabryka Tesli położona we Fremont w Kalifornii "stoi" od 23 marca. Władze Kalifornii niedawno przedłużyły restrykcje dotyczące zamknięcia gospodarki aż do końca maja. Jedynie fabryki produkujące artykuły pierwszej potrzeby mogą pracować. Tesla do takich nie należy.

Musk nie może wznowić produkcji, choć firma zaproponowała specjalny plan powrotu do pracy. Dyrekcja zaproponowała m.in. specjalne przeszkolenie zatrudnionych przed rozpoczęciem pracy (oczywiście zdalnie), wydzielenie stref tak, by zminimalizować kontakty między ludźmi, pomiary temperatury czy noszenie środków ochronnych. Przestawiła go wydziałowi zdrowia hrabstwa.

Urzędnicy nie podjęli tematu. Ironię wzmaga fakt, że dzień wcześniej wydali komunikat, w którym zapewniali o swoim bezpośrednim kontakcie i ścisłej współpracy z zespołem Tesli. W konsekwencji, Tesla złożyła pozew i czeka na ruch Kalifornii. Sądząc po treści wiadomości, nie da hrabstwu za dużo czasu na reakcję.

Frankly, this is the final straw. Tesla will now move its HQ and future programs to Texas/Nevada immediately. If we even retain Fremont manufacturing activity at all, it will be dependen on how Tesla is treated in the future. Tesla is the last carmaker left in CA.