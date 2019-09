Morawiecki: chcemy podnieść do 2 mln euro limit obrotów uprawniających do podatku ryczałtowego

Zamierzamy podnieść do 2 mln euro limit obrotów uprawniających do podatku ryczałtowego - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w zakładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego Agros Nova w województwie łódzkim.

Premier poinformował, że z kierownictwem zakładu rozmawiał m.in. o tym, jak usprawnić kontakty na linii urząd skarbowy-przedsiębiorca.

"To są pomysły na przyszłość, ale już teraz to, co obiecałem zostanie wdrożone - mianowicie zwiększenie obrotów firm, które będą mogły się rozliczać z fiskusem poprzez ryczałt. Ten ryczałt jest na różnym poziomie (...) w zależności od branży" - powiedział premier. Wyjaśnił, że wynosi od 2 proc., poprzez 3 proc. stawkę, 5 proc., 8,5 proc. "Są też branże, które są bardzo rentowne i wtedy ryczałt jest trochę wyższy" - dodał.

Podkreślił, że ryczałt jest bardzo korzystny - wystarczy prowadzić księgę rejestru przychodów, księgę środków trwałych, nie trzeba składać wszystkich faktur kosztowych. "Zwiększamy ten pułap z 250 tys. euro (obrotów - PAP), czyli powyżej miliona złotych obrotów rocznie, do już wkrótce miliona euro, a z zamiarem powiększenia tego do dwóch milionów euro" - zapowiedział Morawiecki.

Wyjaśnił, że to będzie ponad 9 mln złotych obrotów, co oznacza, że nowe rozwiązanie obejmie powyżej 90 proc. potencjalnych jego beneficjentów, którzy mogą być zainteresowani tego typu uproszczonym rozliczeniem.

"Koszt dla budżetu jest. Przekracza znacznie to, co dodatkowo (...) państwo, jako mali przedsiębiorcy musielibyście wydać na wynagrodzenia pracowników w związku z podniesieniem płacy minimalnej" - przyznał premier. (PAP)

