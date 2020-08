Składany smartfon Surface Duo od Microsoftu można kupić za blisko 1,4 tys. dolarów. Na początku września producent zapowiedział oficjalną premierę 8,1 calowego urządzenia.

Nowy rozkładany telefon od Microsoftu jest już dostępny w sprzedaży - tańsza wersja urządzenia kosztuje 1399,99 dolarów, czyli około 5209 zł (w przeliczeniu po kursie na 13 sierpnia). Oficjalna premiera Surface Duo zapowiedziana została na 10 września. W przedsprzedaży dostępne są dwie wersje nowego składanego smartfona od Microsoftu:

Surface Duo wyposażony jest w dwa ekrany, które po rozłożeniu mają rozmiar 8,1 cala. Natomiast po złożeniu użytkownik ma do dyspozycji powierzchnię 5,6 cala ekranu. Z obu ekranów użytkownik może korzystać w dowolny sposób - na jednym przeglądać wiadomości, a na drugim prowadzić rozmowę ze znajomymi lub rodziną.

Bateria (3577 mAh) w Surface Duo wytrzyma 15,5 godziny odtwarzania wideo. Smartfon posiada jeden wybudowany aparat - 11 Mpix oraz jeden głośnik. Urządzenie pracuje na procesorze Snapdragon 855 z 6 GB pamięci RAM.

Surface Duo adapts to what you need to do with modes like Compose, Book and Tent. It’s a new way to be productive on the go. #DoOneBetter https://t.co/2F4KjRJl43 pic.twitter.com/VwmbQgl5S3