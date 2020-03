Ograniczenie wywozu wyrobów medycznych poza granice RP. Mercator tanieje

Minister zdrowia dokonał zmiany wykazu produktów i wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności, co uniemożliwia swobodny wywóz poza granice m.in. rękawic chirurgicznych. Akcje Mercatora wyraźnie tanieją, a spółka analizuje wpływ tej decyzji na prowadzoną działalność.

Zarząd spółki ocenia, że potencjalny wpływ zmian na wyniki może być istotny z racji międzynarodowej działalności dystrybucyjnej grupy. „Niezwłocznie po oszacowaniu potencjalnego wpływu nowych regulacji na osiągane wyniki emitenta i jego sytuację finansową oraz gospodarczą zarząd emitenta przekaże stosowną informację osobnym raportem bieżącym” - dodano.

Mercator podał, że nie dysponuje informacjami, czy i ewentualnie w jakim zakresie będzie mógł realizować zagraniczne zamówienia i kontrakty w ramach działalności dystrybucyjnej w Europie, obsługiwane dotychczas z magazynów zlokalizowanych na terytorium Polski oraz dostosuje swoją działalność do zmienionych warunków.

Spółka podała, że fabryka rękawic w Tajlandii funkcjonuje w niezmienionym, normalnym trybie, z wykorzystaniem pełnych mocy wytwórczych, a dostawy kontenerowe z Tajlandii do klientów realizowane są bez zakłóceń. Mercator nie zidentyfikował na rynku światowym braków podażowych rękawic jednorazowych w związku ze zwiększonym popytem. W tym tygodniu spółka poinformowała ponadto o nieodpłatnym przekazaniu 50 000 jednorazowych masek ochronnych na rzecz na rzecz rządowej Agencji Rezerw Materiałowych w Zduńskiej Woli.

Mercator należy do jednych z największych beneficjentów koronawirusa na GPW, a wycena spółki w ostatnich trzech miesiącach wzrosła ponad dwukrotnie. Dzisiejszy komunikat akcjonariusze przyjęli jednak ze sporym strachem, co doprowadziło do chwilowej przeceny akcji nawet o blisko 12 proc.

Obwieszczeniem z 5 marca 2020 r. minister zdrowia zmienił wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium, obejmując tym wykazem m.in. rękawice chirurgiczne, rękawice zabiegowe, obłożenia chirurgiczne, maski chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i fartuchy włókninowe.

„Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, powoduje to konieczność zgłoszenia zamiaru wywozu tych wyrobów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznego, któremu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni sprzeciwu wobec takiego zamiaru wywozu lub zbycia, biorąc pod uwagę zagrożenie brakiem dostępności tego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz znaczenie danego wyrobu dla zdrowia publicznego” - napisano w komunikacie.

Mercator Medical to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych, ochronnych i gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny. Grupa posiada obecnie dwie fabryki w Tajlandii. Moce produkcyjne wynoszą obecnie 250 mln sztuk rękawic miesięcznie i są w pełni wykorzystane. Rękawice jednorazowe stanowią 97 proc. przychodów grupy.

