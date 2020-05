Media: 3 czerwca otwarcie granic Włoch dla przybyszów z UE

Włochy przygotowują się do otwarcia swoich granic; na razie w ruchu z krajami UE. Według źródeł w rządzie zostaną one otwarte 3 czerwca, a osoby, które przyjadą do Italii, nie będą musiały poddawać się 14- dniowej kwarantannie. O takich planach informują media.

Jak podaje nieoficjalnie prasa w sobotę, data 3 czerwca zostanie zapisana w najnowszym dekrecie rządu, który ma być gotowy w najbliższym czasie.

Do Włoch będzie można przyjechać z krajów Unii Europejskiej, a także ze Szwajcarii i Monako.

Krok ten, jak wyjaśniono, ma na celu odblokowanie napływu turystów przed rozpoczynającym się latem. (PAP)

