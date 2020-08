Mandat za brak maseczki na pokładzie samolotu

Szef WHO: Każdy kraj musi mieć globalne podejście do walki z koronawirusem

We własnym interesie każdy kraj musi przyjąć globalne podejście do walki z Covid-19 - powiedział we wtorek szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podkreślił, że "nacjonalizm szczepionkowy" jest niebezpieczny.