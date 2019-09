Lidl pokazał wyniki i zdradził listę płac

Pod koniec lutego tego roku Lidl miał w Polsce 673 sklepy, a jego udział w rynku wyniósł 7,2 proc. W ciągu ostatnich dwóch lat otwarto 64 nowe markety, a w roku obrotowym 2019/2020 planuje otworzyć kolejnych 40. Lidl opublikował właśnie raport ze swojej działalności i zdradził w nim też kilka informacji o wynagrodzeniach.

Lidl przedstawił raport CSR, w którym podsumowuje swoją działalność w ostatnich latach i kroki podjęte na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Na koniec lutego 2019 roku Lidl zatrudniał 17 561 pracowników w oparciu o umowę o pracę. Koszt wynagrodzeń wyniósł w roku obrotowym 2017/2018 716 789 800 zł, a w 2018/2019 - 839 814 300 zł. Obrót netto w latach 2017/2019 był na poziomie 16,1 mld zł, a obecnie wynosi 18,3 mld zł.

Liczba pracowników Lidla ze względu na typ zatrudnienia Rok obrotowy 3.08.2017-02.2018 Rok obrotowy 03.2018-02.2019 Pełny etat 11 608 13 384 Niepełny etat 3910 4177 Umowa na czas nieokreślony 7395 7958 Umowa na czas określony 8123 9603 Źródło: Lidl, Raport CSR

Jako jeden z filarów społecznej odpowiedzialności biznesu Lidl wskazuje przyjazne warunki pracy. Większość zatrudnionych to osoby między 30 a 50 rokiem życia, najstarszy pracownik Lidla ma 68 lat, a najmłodszy – 18 lat – wynika z raportu. Poziom rotacji wynosił w roku obrotowym 2017/2018 19,9 proc. a obecnie jest niższy o 0,9 proc. Jak podaje Lidl, 70 proc. stanowisk menedżerskich zajmują kobiety, a 2707 pracowników ma co najmniej 10-letni staż pracy.

"Jednak o pozycji na rynku pracy w Polsce decyduje nie tylko atrakcyjne – wyższe od średnich zarobków w handlu – wynagrodzenie, ale również szereg dodatkowych świadczeń i benefitów. Nasi pracownicy objęci są bezpłatną prywatną opieką medyczną, otrzymują także bony i paczki świąteczne oraz bony okolicznościowe. Lidl Polska od wielu lat realizuje politykę równego traktowania pracowników – niezależnie od płci – pensje są standardowo równe dla kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach" mówi Wolfgang Hennen, członek zarządu Lidl Polska.

bezpłatną prywatną opiekę medyczną,

kartę multisport,

ubezpieczenie na życie,

bony świąteczne, paczki dla dzieci, upominki,

wyprawka dla noworodka i wyprawka dla pierwszoklasisty,

dodatkowy urlop od 1 do 3 miesięcy dla doświadczonych pracowników z minimalnie pięcioletnim stażem, tzw. sabbatical

zdrowe przekąski,

gadżety z akcji lojalnościowych,

obchody jubileuszu stażu pracy,

upominki z okazji świąt,

darmowa kawa i herbata.

Dodatkowe świadczenia pracowników Lidla obejmują:

Nowy pracownik sklepu otrzymuje od 3100 do 3850 zł brutto. Po dwóch latach jego wynagrodzenie wzrasta do 3450 zł brutto w małych miejscowościach i do 4350 zł brutto w aglomeracjach - podają autorzy raportu. W magazynach osoba obsługująca wózek widłowy na start otrzymuje 4050 zł brutto, a po trzech latach wzrasta ono do poziomu 4900 zł brutto.

WS