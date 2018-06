Konta osobiste: promocje – czerwiec 2018 r.

Choć promocji bankowych nie brakuje, nie da się ukryć, że w ostatnim czasie instytucje są mniej chętne do dzielenia się z klientami swoim zyskiem. Obecnie aktywnych jest 16 ofert dla nowych klientów, a maksymalna stawka do zgarnięcia sięga 400 zł. Pół roku temu było to 650 zł, a przed rokiem – 800 zł.

Trzeci miesiąc z rzędu najwięcej jest skłonny zapłacić Citi Handlowy. Założenie konta Citi Priority może przełożyć się na zysk w wysokości 400 zł, o ile skrupulatnie będzie realizować się warunki postawione przez bank. Czerwcową kompilację zasiliły także całkiem nowe propozycje. Oferty od Banku Zachodniego WBK, eurobanku oraz ING Banku Śląskiego kuszą premiami pieniężnymi, z kolei promocje od Citi Handlowego, Getin Banku oraz PKO Banku Polskiego zachęcają do wyboru ich oferty, rewanżując się nagrodami rzeczowymi.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, również w czerwcu nie mogło zabraknąć na łamach Bankier.pl aktualnego przeglądu promocji bankowych. Na poniższe zestawienie składa się 16 ofert w 11 bankach. Promocjom, które obiecują najwyższy zarobek, poświeciliśmy więcej miejsca, dokładnie opisując warunki otrzymania bonusu. Poniżej można znaleźć podstawowe informacje o pozostałych ofertach - także tych, w których można starać się o inne nagrody.

Poniższa lista zawiera propozycje, które są organizowane przez same banki bez udziału pośredników. Do zestawienia nie włączyliśmy ofert dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 500+” oraz promocji dotyczących kont typu VIP.

Miejsce I: 400 zł za płatności kartą i zasilenie konta w Citi Handlowym

Ile można zarobić na promocji?

Citi Handlowy kusi nowych klientów nagrodą pieniężną w wysokości 400 zł. Promocja „Do 400 zł premii z kontem Citi Priority – edycja III” to oferta skierowana do osób, które są gotowe do rezygnacji z gotówki na rzecz płatności kartą debetową oraz dla tych, którzy posiadają dodatkowe oszczędności.

Jakie są warunki promocji?

Lwią część bonusu stanowi zwrot w wysokości 5 proc. za płatności kartą w sklepach stacjonarnych. W ten sposób można zgarnąć 300 zł w ciągu sześciu kolejnych miesięcy. Przelew za dany miesiąc nie może przekroczyć 50 zł. Kolejne 100 zł wpadnie na konto Citi Priority, jeśli jego posiadacz zatroszczy się o to, aby w danym terminie widniała na nim kwota 5000 zł.

Tyle o wymogach dotyczących samego bonusu, jednak zanim klient będzie mógł skupić się na ich realizacji będzie miał obowiązek spełnienia kilku podstawowych warunków uprawniających do wzięcia udziału w ofercie specjalnej. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wyrażenie zgód marketingowych to pierwsze z kryteriów do spełnienia. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do bankowości internetowej lub mobilnej oraz dokonanie przynajmniej jednej płatności kartą.

Oferta jest dedykowana nowym klientom, czyli w przypadku tej promocji osób, które nie posiadały po 1 stycznia 2016 r. rachunku osobistego bądź oszczędnościowego. Wyłączeni są również współposiadacze kont.

Promocja obowiązuje do 31 lipca 2018 r. Możliwe jest wcześniejsze zakończenie oferty w przypadku wysłania formularza zgłoszeniowego przez 1000 osób.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia konta Citi Priority w Citi Handlowym.

Miejsce II: 300 zł za opłacanie faktur lub korzystanie z CAsaver od Credit Agricole

Ile można zarobić na promocji?

Zakładający Konto dla Ciebie w Credit Agricole mogą skorzystać na promocji, wybierając jedną z dostępnych premii. Najwyższy zysk, bo 300 zł, mogą odnotować ci, którzy zdecydują się na opłacanie rachunków za media środkami zgromadzonymi na nowo otwartym rachunku lub włączą usługę CAsaver.

Jakie są warunki promocji?

Można powiedzieć, że promocja „Korzyści dla Ciebie” składa się z trzech ofert. Klient, który otworzy konto ma możliwość wyboru jednej z nich.

Do 300 zł za opłacanie rachunków za media – zwrot w wysokości 5 proc. wysokości faktur. Podana stawka dotyczy łącznego bonusu, o który można się starać do 12 miesięcy – aż do jej osiągnięcia. Dodatkowe kryterium oferty to zasilanie rachunków comiesięcznymi wpływami w wysokości 1000 zł.

Do 300 zł za aktywne korzystanie z CAsaver – bank wynagrodzi regularnie oszczędzających, dokładając do odłożonych na konto oszczędnościowe środków 50 proc. ich wartości. Maksymalny zysk miesięczny wynosi 25 zł. Pomoc banku obowiązuje przez 12 miesięcy. Warunki dodatkowe to zagwarantowanie wpływów w wysokości 1000 zł miesięcznie oraz dokonywanie płatności bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł. Bonus dotyczy wyłącznie środków odłożonych za pomocą CAsaver.

Do 200 zł za przeniesienie konta osobistego z innego banku – bank wynagradza również tych, którzy przeniosą konto z innej instytucji, wykorzystując wniosek z pełnomocnictwem. 200 zł wpadnie na ROR, jeśli klient będzie przelewał na niego wynagrodzenie w kwocie min. 3000 zł miesięcznie przez kwartał. Ci, którzy są w stanie zapewnić niższą kwotę w wysokości 1000 zł, otrzymają 100 zł.

Przystąpienie do promocji wymaga potwierdzenia udziału, podpisania deklaracji dokonywania comiesięcznych wpływów oraz zlecenia przekazywania środków na rachunek. Credit Agricole przy ustaleniu karencji przyjął dość liberalne założenia. Z oferty można skorzystać, jeśli w momencie startu promocji (10 kwietnia br.) nie posiadało się w banku konta.

Możliwość skorzystania z promocji jest otwarta do 31 lipca 2018 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia Konta dla Ciebie w Credit Agricole.

Miejsce III: 240 zł dla opłacających abonament, którzy otworzą konto w eurobanku

Ile można zarobić na promocji?

20 zł przez 12 miesięcy, to propozycja, z którą wychodzi eurobank. Do promocji „nc+Konto” bank dorzuca również korzystniejsze warunki prowadzenia rachunku, w ramach których klient może liczyć na brak opłat za konto, zwrot opłaty za obsługę karty oraz prowizji za przyznanie limitu w koncie. Dwa pierwsze z udogodnień obowiązują przez dwa lata, z kolei zwolnienie z opłaty za limit kredytowy trwa o połowę krócej.

Jakie są warunki promocji?

Kluczowym warunkiem oferty jest opłacanie abonamentu za telewizję cyfrową nc+ środkami utrzymywanymi na otwartym rachunku. W związku z tym wymagane jest posiadanie umowy z ITI Neovision. Aby premia miesięczna pojawiła się na rachunku w danym miesiącu, należy ponadto zrealizować co najmniej trzy płatności kartą debetową na kwotę nie mniejszą niż 100 zł.

Uczestnikiem promocji można zostać pod warunkiem posiadania statusu nowego klienta. Oznacza to, że zainteresowani, którzy w ciągu ostatnich 24 miesięcy posiadali lub współposiadali konto osobiste w eurobanku będą wykluczeni z promocji. Uczestnictwo w promocji wymaga potwierdzenia poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego. Akcja dotyczy dwóch kont z oferty banku – Konta Active oraz Konta Prestige.

Wniosek o konto w ramach promocji można składać do 31 grudnia 2018 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia Konta Active, Konta Prestige.

Miejsce IV: 150 zł za płatności kartą, Blikiem lub telefonem w mBanku

Ile można zarobić na promocji?

eKonto standard oraz eKonto plus są obecnie objęte promocją, która może przynieść zysk w wysokości 150 zł. W tej edycji oferty „Lepiej z eKontem” liczy się nie wysokość kwot, na które dokonywane są płatności bezgotówkowe, a ich liczba.

Jakie są warunki promocji?

W danym miesiącu można wyciągnąć od mBanku 30 zł. Taka kwota przysługuje za zrealizowanie 15 akceptowanych przez bank transakcji (płatności kartą, smartfonem lub za pomocą usługi Blik). Mniejsza liczba operacji również zaprocentuje, ponieważ bank wypłaca 10 zł za każde 5 transakcji. Uczestnik promocji nie może jeszcze zapomnieć o zalogowaniu się do aplikacji mobilnej oraz zasilaniu konta kwotą jednorazową 1000 zł. Spełnienie tych warunków jest nieuchronne w każdym miesiącu ubiegania się o premię.

Promocja jest zarezerwowana dla osób, które po 1 stycznia 2016 r. nie posiadały konta osobistego lub oszczędnościowego w mBanku. Podobnie jak w Citi Handlowym, z oferty nie skorzystają również współwłaściciele rachunków.

Czas na otwarcie konta w promocji jest do 2 lipca 2018 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia eKonta standard w mBanku.

Miejsce V: 140 zł w ramach trzech bonusów od ING Banku Śląskiego

Ile można zarobić na promocji?

Oferta premiująca założenie jednego z kont osobistych to w ING Banku Śląskim już stała pozycja. 140 zł można zdobyć jako sumę trzech premii – za dokonywanie płatności bezgotówkowych, korzystanie z usługi BLIK oraz zasilenie konta wynagrodzeniem.

Jakie są warunki promocji?

Droga do otrzymania nagrody w wysokości 100 zł jest następująca:

otwarcie konta osobistego wraz z kartą debetową przez internet,

dokonanie płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem na kwotę min. 1000 zł do 30 listopada 2018 r.

Kolejne 20 zł może wpaść, jeśli do 30 listopada 2018 r.:

trzy z powyższych transakcji będą dokonane przez system Blik. W tym przypadku pod uwagę wzięte zostaną wyłącznie zakupy w sklepach internetowych

lub

klient otrzyma na konto co najmniej jedno wynagrodzenie na kwotę wynoszącą co najmniej 1000 zł.

Zrealizowanie obu wymogów zaowocuje otrzymaniem całego dodatkowego bonusu w wysokości 40 zł.

„Do 140 zł za otwarcie konta Direct lub Komfort" to oferta dla nowych klientów, czyli osób, które nie posiadały ani współposiadały żadnego ze wskazanych w regulaminie kont w banku od 30 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Promocja obowiązuje do 31 lipca 2018 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia Konta z Lwem Direct.

Miejsce V: 140 zł za założenie nowego konta w ING Banku Śląskim

Ile można zarobić na promocji?

Wraz ze startem nowego rachunku – Konta z Lwem Mobi – ING Bank Śląski uruchomił bliźniaczą do wyżej opisanej promocję. W obu ofertach pokrywa się nie tylko kwota bonusu, ale również niektóre warunki.

Jakie są warunki promocji?

Do zdobycia jest 140 zł podzielone na nagrody w wysokości 100 zł, 20 zł oraz 20 zł. Pierwsza część bonusu wpłynie na konto, jeśli klient:

założy konto osobistego wraz z kartą debetową przez internet,

dokona ośmiu płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem do 30 września 2018 r.

Bank wypłaci po 20 zł, jeśli odhaczy zrealizowanie do 30 września 2018 r. następujących wymogów:

dokonanie trzech transakcji bezgotówkowych Blikiem w sklepach internetowych,

otrzymanie jednego wynagrodzenia lub stypendium.

Udział w promocji mogą wziąć osoby, które w terminie od 30 listopada 2016 r. do 19 maja 2018 r. nie posiadały lub współposiadały w ING Banku Śląskim jednego z wymienionych w regulaminie kont osobistych.

Zakończenie promocji zostało wyznaczone na 31 lipca 2018 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia Konta z Lwem Mobi.

Pozostałe promocje w kontach osobistych w czerwcu 2018 r.

Oferty z premiami pieniężnymi dostępne bez ograniczeń wiekowych:

Bank Pekao: „100 PLN za zakup polisy OC w PZU SA” 100 zł od banku za założenie Konta Przekorzystnego oraz zakup lub odnowienie polisy OC w PZU ze składką miesięczną nie mniejszą niż 200 zł. Dodatkowe warunki to zagwarantowanie w każdym z sześciu kolejnych miesięcy wpływu na rachunek kwoty w wysokości min. 500 zł (jednorazowej) oraz zrealizowanie co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej kartą lub za pomocą aplikacji PeoPay. Złożenie wniosku do 30.06.2018 r. lub wyczerpania puli nagród (25 000 uczestników).

Bank Pekao: „Do 100 PLN zwrotu za rachunki za telefon komórkowy”. Do 100 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego oraz opłacanie rachunków od operatora telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu polecenia zapłaty. Dodatkowe warunki to zapewnienie w danym miesiącu, że na ROR wpłynie jednorazowa kwota w wysokości co najmniej 500 zł oraz zrealizowanie choć jednej transakcji bezgotówkowej kartą lub przez aplikację PeoPay. Premia to równowartość 7 proc. kwoty brutto zapłaconych faktur i można się o nią ubiegać przez rok do momentu osiągnięcia maksymalnej kwoty zwrotu (100 zł). Złożenie wniosku do 30.06.2018 r. lub wyczerpania puli nagród (40 000 uczestników).

Bank Pocztowy: „Premia za Transfer na Ukrainę”. Do 60 zł bonusu pieniężnego za założenie konta osobistego w pakiecie z kartą debetową oraz spełnienie dodatkowych warunków. Premia przysługuje po wysłaniu środków z ROR-u na Ukrainę za pośrednictwem usługi MoneyGram. Nagroda stanowi różnicę między opłatą za wysłany transfer a kwotą 10 zł. Pod uwagę brane są trzy transfery, przy czym w danym miesiącu liczy się tylko pierwszy z nich. Bank Pocztowy wyznaczył maksymalną kwotę przekazu biorącego udział w promocji – równowartość 900 zł. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych oraz zrealizowanie w miesiącu, w którym wysłano transfer, min. jednej płatności bezgotówkowej kartą. Złożenie wniosku do 31.12.2018 r.

eurobank: „Oszalał po setce”. 100 zł za założenie Konta Active, wypełnienie formularza zgłoszeniowego, złożenie wniosku o konto z kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej przez internet, logowanie się do bankowości internetowej lub mobilnej oraz dokonywanie płatności bezgotówkowych. Ostatni warunek zobowiązuje klienta do zrealizowania w każdym z trzech kolejnych miesięcy płatności kartą na kwotę łączną min. 400 zł. Złożenie wniosku do 15.06.2018 r.

Oferty z premiami pieniężnymi dostępne dla klientów w określonym wieku:

mBank: „Karta i odkładanie w Twoim stylu”. Do 100 zł premii możliwej do zyskania w dwóch kolejnych miesiącach po 50 zł. Uczestnikiem promocji może zostać osoba, która ukończyła 18. rok życia oraz złożyła promocyjny wniosek o rachunek eKonto m. Maksymalna premia trafi do klienta po zrealizowaniu w dwóch kolejnych miesiącach co najmniej pięciu transakcji kartą debetową oraz po włączeniu celu oszczędnościowego. Złożenie wniosku do 27.08.2018 r.

Bank Zachodni WBK: „Konto Jakie Chcę dla studenta”. 100 zł za założenie konta wraz z kartą oraz dostępem do bankowości internetowej, a także zrealizowanie pięciu płatności kartą we wskazanym przez bank terminie. Wymagane wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz posiadanie statusu studenta. Oferta dla klientów, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Złożenie wniosku do 30.06.2018 r.

Oferty gwarantujące lepsze warunki prowadzenia konta:

Bank BPS: Promocja „Wygodne Konto dla Klientów ZUS”. Korzystniejsze warunki cenowe konta dla klientów, którzy pobierają świadczenie emerytalne lub rentowe z ZUS-u. W ramach promocji można otrzymać m.in. niższą opłatę za konto osobiste, brak opłat za obsługę karty debetowej oraz darmowe ubezpieczenie assistance przez pierwsze 12 miesięcy obowiązywania ochrony. Złożenie wniosku do 31.10.2019 r.

Oferty z innymi nagrodami:

Citi Handlowy: „300 zł na zakupy z DUKA z kontem Citi Priority”. Voucher do DUKA o wartości 300 zł oraz kod rabatowy z 20% zniżką. Do zadań przed którymi stoi klient należy wypełnienie formularza promocyjnego, zalogowanie się do bankowości internetowej na smartfonie, zapewnienie wpływu w wysokości 5000 zł we wskazanym terminie, utrzymanie średniomiesięcznego salda w wysokości 30 000 zł oraz dokonywanie przez dwa kolejne miesiące dwóch transakcji bezgotówkowych kartą w sklepach stacjonarnych na kwotę min. 300 zł łącznie. Złożenie wniosku do 30.06.2018 r. lub do momentu przystąpienia do promocji przez 1000 osób.

Getin Bank: „Bilet do Kina z Kontem Proste Zasady”. Dwa vouchery do sieci kin Multikino bądź Helios. Aby otrzymać nagrodę, należy zawrzeć umowę o konto oraz wysłać przynajmniej jeden przelew na inny rachunek niż własny przez bankowość internetową lub mobilną. Promocja obowiązuje do wyczerpania puli nagród (35 000 voucherów).

PKO Bank Polski: „Bankowo epickie wakacje”. Materac flaming gigant lub laybag (dmuchana sofa) za otwarcie PKO Konta dla Młodych, dokonanie rejestracji w promocji, zaakceptowanie zgód marketingowych oraz dokonanie jednej płatności kartą debetową lub telefonem. Złożenie wniosku do 13.07.2018 r. lub do wyczerpania puli nagród (2000 materaców oraz 1500 dmuchanych sof).

Monika Dekrewicz