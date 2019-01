KGHM przeprowadzi testy na utratę wartości części aktywów zagranicznych

KGHM przeprowadzi testy na utratę wartości w odniesieniu do wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda SCM, aktywów Zagłębia Sudbury, w tym kopalni Morrison, McCreedy i projektu Victoria oraz kopalni Franke - podał KGHM w komunikacie.

Akcje KGHM tanieją o ponad 2,5 proc., co jest najgorszym wynikiem w WIG20.



Spółka podała, że przesłanki świadczące o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej części kluczowych zagranicznych aktywów górniczych grupy stwierdzono w wyniku przeglądu ich parametrów techniczno-ekonomicznych.

"W konsekwencji, zgodnie z MSR 36 zobowiązuje to spółkę do przeprowadzenia na dzień kończący ostatni okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2018 r., testów na utratę wartości w celu oszacowania wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do aktywów z tytułu zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda SCM, aktywów Zagłębia Sudbury (w tym kopalni Morrison, McCreedy i projektu Victoria) oraz kopalni Franke" - napisano.

KGHM podał, że dla pozostałych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych nie stwierdzono przesłanek do przeprowadzenia testów.

Rok temu KGHM przeprowadził testy na utratę wartości kopalni Robinson, aktywów Zagłębia Sudbury, kopalni Franke oraz projektu Ajax w celu weryfikacji wartości odzyskiwalnej projektów. Łączny wpływ testów na utratę wartości na skonsolidowany wynik finansowy za 2017 r. grupy wyniósł wtedy 89,6 mln USD, czyli 311,9 mln zł.

W Zagłębiu Sudbury w prowincji Ontario w Kanadzie KGHM International posiada podziemną kopalnię Morrison oraz projekt Victoria (po 100 proc. udziału w każdym projekcie). W przypadku kopalni Morrison wydobywana jest ruda miedzi, niklu, platyny, palladu i złota. W 2017 roku produkcja miedzi płatnej wyniosła 8,5 tys. ton. W projekcie Victoria kopaliną główną jest ruda miedziowo-niklowa.

Kopalnia Sierra Gorda zlokalizowana jest na pustyni Atacama, na północy Chile. Z rudy wydobywanej w kopalni wytwarzany jest koncentrat miedzi oraz koncentrat molibdenu. W 2017 roku, dla 100 proc. udziałów, produkcja płatna miedzi w koncentracie wyniosła 97,1 tys. ton, a produkcja płatna molibdenu w koncentracie 35,7 mln funtów. Udział KGHM Polska Miedź wynosi 55 proc.

Chilijska kopalnia odkrywkowa Franke, w której KGHM International posiada 100 proc., prowadzi wydobycie na dwóch złożach: China i Franke. W 2017 r. produkcja płatnej miedzi wyniosła 19,6 tys. ton. (PAP Biznes)

pel/ asa/