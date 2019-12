Świąteczne hity wciąż zarabiają miliony

Dzwoneczki, nieszczęśliwa miłość wśród zasp, Mariah Carey w roli śnieżynki, chłopięcy chór czy rock'n'rollowe podejście do świąt - przepisów na okołobożnarodzeniowe piosenki jest wiele. Które z nich okazały się najbardziej lukratywe dla twórcow? I tu od razu spoiler, jak i duże zaskoczenie w redakcji - najwięcej nie zarobiła piosenka zespołu Wham! "Last Christmas", choć słychać ją niemal na każdym kroku.

Pojawiają się nieśmiało już w połowie listopada, ale z całą mocą atakują nasze uszy wraz z początkiem grudnia. I tak festiwal świątecznych przebojów towarzyszy nam co najmniej miesiąc, podczas którego możemy wysłuchać o tym, że "jedziemy do domu na święta" ["Driving home for Christmas"], "dzwoneczki dzwonią" ["Jingle Bells"], a "św. Mikołaj już zmierza do miasta" ["Santa Claus is coming to town"].

Brytyjskie The Capital FM odświeżyło ranking stacji telewizyjnej Channel 5, która w 2016 roku opublikowała raport dotyczący najlepiej zarabiających hitów świątecznych. Jest kilka niespodzianek.

...boysbandu East 17. Choć piosenka ta nie kojarzy się po tej stronie Atlantyku wprost ze świętami Bożego Narodzenia, to została ona zaliczona w poczet świątecznego krążka i zarabia 97 tys. funtów rocznie (ok. 491 tys. zł).

"Kochanie, jeśli musisz odejść, nie sądzę, że zniosę ten ból" - to pierwsze słowa, które popłynęły z głośników w 1994 roku.Tym bardziej, że lider zespołu, Tony Mortimer, napisał je dla swojego zmarłego brata, który popełnił samobójstwo. Jednak utwór można odczytywać na różne sposoby.

O świątecznym nastroju może zdecydowała sceneria - padający śnieg i członkowie zespołu ubrani w białe korzuchy. Piosenka ta spędziła aż 5 tygodni na perwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. Dużą popularnością cieszyła się także w Danii, Szwecji i Irlandii.

9. "Mistletoe and Wine"

Piosenka Cliffa Richarda, którego wspomaga chłopięcy chór, co roku zarabia 100 tys. funtów (ok. 506 tys. zl).

"To czas świąt, jemioły i wina, dzieci śpiewających kolędy. Z drewnem w kominku i prezentami pod choinką. Czas radowania się dobrem, które wszystkie widzimy". Piosenka ta została napisana w 1988 roku jako część do musicalu "Skrawki", opartego na baśni Andersena "Dziewczynka z zapałkami". Cliff Richards zmienił odrobinę słowa, by oddawały bardziej ducha świąt Bożego Narodzenia. Piosenka ta pobiła rekordy i przez pięć dekad utrzymywała się jako nr 1 świątecznych singli.

Chłopięce partie solowe na końcu piosenki śpiewa James Rainbird. Wśród chóru wybija się głos Myleene Klass, która nagrywając je, miała 10 lat.

8. "2000 Miles"

Utwór zespołu The Pretenders (choć zdarza się, że mylony z piosenką "500 Miles" The Proclaimers) co roku jest wart 102 tys. funtów (ok. 516,5 tys. zł).

"Pojechał. 200 mil to tak daleko. Pada śnieg. Z dnia na dzień jest coraz chłodniej, a ja tęsknię. Dzieci będą śpiewać, a on wróci na święta". Piosenka była świątecznym hitem od 1983 roku. Większość słuchających utwór twierdzi, że opowiada on historię rodziny rozdzielonej odległoscią. Jak twierdzą twórcy została ona napisana dla James'a Honey-Scotta, który był gitarzystą zespołu, a zmarł rok przed premierą piosenki.

7. "Stop The Cavlry"

Utwór piosenkarza Jona Lewiego zarabia co roku, choć zapewne głównie w krajach anglosaskich, 120 tys. funtów (ok. 607,6 tys. zł).

"Hej, pan Churchil dziś przyjeżdża, by powiedzieć jak świetnie sobie radzimy, ale jest tu bardzo zimno na śniegu, gdy maszerujemy do i od wroga. Och mówię, że to trudne. Mam dość. Czy możesz zatrzymać kawalerię?". To świąteczna piosenka - protest żołnierzy, którzy chcieliby być w domu na święta.

Ważna jest także data premiery - 1980 rok, kiedy napięcia między Zachodem a Związkiem Radzieckim rosły, a strach przed wojną nuklearną jedynie rósł.

6. "Wonderful Christmas Time"

Ta piosenka wzbogaca majątek Paula McCartneya co roku o 260 tys. funtów (ok. 1,2 mln zł).

"Po prostu wspaniale spędzamy święta" - brzmi refren piosenki byłego Beatlesa. Znalazła się ona na płycie "Back to the Egg" wydanej w listopadzie 1979 roku, z marszu niemal podbijając brytyjskie i amerykańskie listy przebojów, zyskując miano "złota". Krytycy określali ją mianem: "pokochasz ją lub znienawidzisz".

Doczekała się ona licznych coverów.

5. "White Christmas"

Song piosenkarza Binga Cosby'ego przynosi z tantiemow 328 tys. funtów (ok. 1,7 mln zł).

"Marzę o białych świętach Bożego Narodzenia. Takich, jak te, które znałem". To chyba najsłynniejsze słowa świątecznej piosenki. Ich autor, Irving Berlin (wcześniej Israel Isidore Baline, pochodzenia żydowskiego) urodził się w 1888 roku na terenie Cesarstwa Rosyjskiego. Gdy miał 5 lat, jego rodzina wyemigrowała do USA. Ponieważ jego ojciec wcześnie zmarł, już w młodym wieku musiał szukać zatrudnienia. Gdy zarabiał jako śpiewający kelner, poproszono go o napisanie piosenki promocyjnej. Tak zaczęła się jego kariera.

Jest to najstarszy hit z listy, bo został nagrany w 1941 roku. Po raz pierwszy pojawił się w filmie "Gospoda świąteczna" ["Holidary Inn"]. Zdobyła ona Oskara. Ze świecą trzeba szukać wykonawcy, który nie nagrałby jej coveru - według Amerykańskiego Stowarzyszenia Kompozytorów, Autorów i Wydawców jest 3. najczęściej wykonywanym utworem świąteczym. Wśród słynnych wersji można znaleźć wykonanie jej przez: Elvisa Presleya, Franka Sinatry, Elton John, Sugarbabes czy nawet trzech tenorów: Placido Domingo, Luciano Pavarotti i Jose Carreras.

3. I ex aequo "Fairytale of New York"...

...zespołu The Pogues z występującym gościnnie Kristym McCollem, który co roku przynosi 400 tys. funtów (ok. 2 mln zł).

"To było w Wigilię, kotku. Na izbie wytrzeźwień dziad powiedział mi, że następnej już nie zobaczy i zaśpiewał piosenkę "The Rare Old Mountain Dew". Odwróciłem twarz i marzyłem o Tobie" zaśpiewane charakterystycznym ochrypniętym głosem i tak jakby "od niechcenia". Nastrojem bardziej przypomina irlandzką balladę o podłości życia niż piosenkę świateczną. Słowa napisał Shane MacGowan, leżąc zmorzony zapaleniem płuc podczas trasy koncertowej w Skandynawii. Piosenkę duet nagrał w 1986 roku, ale materiał nie spodobał się muzykom. Odłożono go na kolejny rok, kiedy poprosili o współpracę producenta albumów U2.

Piosenka wywołała wiele kontrowersji także ze względu na użyty w niej uliczny język.

3. "All I want for Christmas is You"...

Utwór piosenkarki Mariah Carey, dzięki któremu co roku na jej konto "wpada" 400 tys. funtów (ok. 2 mln zł).

"Nie chcę wiele na święta, tylko jedno mi jest potrzebne. [...] Wszystko, co chcę na święta, to Ty". Ten singiel promuje album "Merry Christmas". W 1994 roku "zrewolucjonizowała" świąteczne piosenki. Swoiste odrodzenie przeżyła dzięki filmowi "To właśnie miłość" ["Love Actually"]. To najczęściej ściągana przez internautów piosenka świąteczna. W samym 2016 roku piosenka została odtworzona na Spotify ponad 210 mln razy. Jest też najlepiej sprzedającym się dzwonkiem. Jego dźwięk słychać w co najmniej 1,8 mln telefonów.

Teledysk jest najczęściej puszczany w telewizji. Ówczesny mąż piosenkarki, Tommy Mottola, jest przebrany w nim za św. Mikołaja.

2. Zapewne wyczekiwane z niepokojem przez czytelników "Last Christmas"...

...zespołu Wham!, dzięki któremu członkowie zespołu zarabiają 470 tys. funtów rocznie (ok. 2,4 mln zł).

Utwór kończy w tym roku 35 lat. Raczej nie znajdzie się nikt, kto choć raz nie nucił pod nosem: "W ostatnie święta oddałem Ci serce, ale już kolejnego dnia mi je zwróciłaś. W tym roku, by oszczędzić sobie łez, ofiaruję je komuś wyjątkowemu". George Michael napisał ją, gdy miał 21 lat. Co ciekawe: sam także ją wyprodukował i zagrał na każdym instrumencie, choć tu trzeba wyraźnie zaznaczyć - nie był on muzykiem. Jak wspomina Chris Porter, inżynier dźwięku, który pracował przy hicie, Michael często grał tylko dwoma lub trzema palcami, co sprawiało, że cały proces był niezwykle czasochłonny.

Teledysk nakręcono w szwajcarskiej wiosce Saas-Fee, a zagrali w nim znajomi muzyków.

Piosenka sprzedała się w 2 mln kopii w samej Wielkiej Brytanii.

I podium zajmuje:

1. "Merry Christmas Everybody"...

...zespołu Slade, który zarabia co roku 1 mln funtów (ok. 5 mln zł).

"Więc to już wesołych świąt, wszyscy dobrze się bawią. Spójrz w przyszłość. To zaledwie tylko początek" - dopiero refren powoduje, że część słuchaczy kojarzy tę piosenkę z 1973 roku. Napisana przez trio: wokalistę Noddy'ego Holdera, basistę Jima Leę i producenta Chasa Chandlera piosenka szybko podbiła listy przebojów. Podobny pomysł na nią przyszedł Jimowi pod prysznicem, a finalny kształt tekstu powstał po nocnej popijawie.

- W tym czasie chcieliśmy podarować światu świąteczną piosenkę - w jednym z wywiadów dla "Daily Mail" powiedział Holder. - Ekonomia Wielkiej Brytanii była w poważnych tarapatach: górnicy strajkowali razem z grabażami i piekarzami. Ludzie potrzebowali pocieszenia i chcieliśmy na to pragnienie odpowiedzieć, stąd umieściliśmy wers "Spójrz w przyszłość. Dopiero się zaczęła" ["Look to the future now, it's only just begun"].

aw