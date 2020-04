IRR Quarterly: Paniczna wyprzedaż akcji na całym świecie w I kwartale

Akcje i ropa naftowa okazały się najgorszymi aktywami na świecie w pierwszym kwartale 2020 roku. Spadki są odzwierciedleme obaw inwestorów przed globalną recesją, wywołaną pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 – wynika z raportu IRR Quarterly, przygotowanego przy współpracy z PAP Biznes. Nad kreską zakończyły kwartał dług skarbowy oraz złoto

Indeks ACWI (akcje rynków rozwiniętych i wschodzących) zniżkował w I kwartale o 21,6 proc. Ponad 40 proc. spośród 72 rynków akcji, dla których MSCI oblicza indeksy, odnotowało spadki, przewyższające 30 proc. Wśród nich był MSCI Poland, który w USD poszedł w dół w I kwartale o 36,3 proc. - wynika z danych zawartych w raporcie.

W styczniu w mediach zaczęły pojawiać się informacje o nowym koronawirusie, nazwanym ostatecznie SARS-CoV-2, który ujawnił się w Chinach. Inwestorzy początkowo nie przywiązywali większej wagi do gospodarczych następstw rozprzestrzeniającego się po całym globie patogenu. Amerykański S&P 500 jeszcze 19 lutego ustanowił rekord historyczny (3.386 pkt.).

„Inwestorzy na rynkach akcji najpierw sądzili, że koronawirus Wuhan jest problemem dla Chin, co najwyżej dla niektórych państw azjatyckich. Owszem zakładali, że dojdzie do zakłócenia łańcuchów dostaw, gdyż chińskie firmy są dostawcą produktów dla wielu firm globalnych, lecz uważali, że podobnie jak SARS (2002) czy MERS (2012) epidemia uderzy jedynie punktowo, a nie rozprzestrzeni się na cały świat” – napisano w opracowaniu.

Warren Buffet, szef funduszu Berkshire Hathaway, powiedział w wywiadzie dla Yahoo Finance, że panika na rynkach finansowych, jaka nastąpiła to „knock-out” i musiał przeżyć 89 lat, żeby zobaczyć coś takiego.

Pod kreską zakończyły I kwartał surowce. DJ Commodity Index stracił 27,5 proc., a największa przecena dotknęła ropę naftową. Cena gatunku Brent poszła w dół o 60,6 proc.

Ropa słabo radziła sobie od początku roku, kiedy dla inwestorów stało się jasne, że 2020 rok będzie bardzo trudny pod względem wzrostu gospodarczego. Od stycznia do 5 marca cena zniżkowała z ok. 70 USD do ok. 45 USD, uwzględniając wpływ epidemii koronawirusa na aktywność gospodarczą w Chinach. Prawdziwym trzęsieniem ziemi dla rynku tego surowca okazało się fiasko porozumienia w sprawie redukcji wydobycia w ramach OPEC+ (państwa OPEC i ich sprzymierzeńcy, w tym Rosja), do którego doszło 6 marca.

Rosja nie poparła propozycji ograniczenia produkcji, a do tego Arabia Saudyjska zapowiedziała podwyższenie limitów wydobycia oraz udzielanie zniżek swoim klientom. 9 marca zapisał się jako czarny poniedziałek na rynku ropy naftowej, gdy cena za baryłkę typu Brent spadła o ponad 24 proc.

Duże spadki wystąpiły też na rynku obligacji korporacyjnych. Indeks S&P International Corporate Bond Index zniżkował 9,2 proc. na przestrzeni kwartału.

„Czas prosperity w tym segmencie się skończył. Inwestorzy obawiają się o wypłacalność wielu spółek, chętnie emitujących dług w środowisku niskich lub nawet ujemnych stóp procentowych. Do tego dochodzi problem niechęci do rolowania zapadających emisji, bo inwestorzy przypomnieli sobie o ryzyku” – ocenili autorzy opracowania.

Oazą spokoju w trudnych czasach były mniej ryzykowne aktywa. Dotyczyło to zwłaszcza obligacji skarbowych, a w mniejszym stopniu złota i dolara.

Indeks amerykańskiego długu skarbowego – S&P US Treasury Bond Index zyskał 7,0 proc. Polski TBSP.Index wprawdzie wzrósł o 2,6 proc. w złotym, lecz różnice kursowe spowodowały, że w przeliczeniu na USD stracił 6,4 proc. Złoto poszło w górę o 5,1 proc., a USD Dollar Index spadł 2,7 proc.

„W I kwartale, za sprawą wzrostu awersji do ryzyka, widać było napływ kapitału do aktywów, cieszących się renomą bezpiecznych przystani. Dług skarbowy zyskiwał z m. in. powodu obniżek stóp procentowych na świecie, inwestorzy chętnie lokowali też pieniądze w złocie” – wskazano w raporcie.

