Grupa LPP miała w II kw. 40 mln zł straty operacyjnej

LPP

Grupa LPP odnotowała w drugim kwartale roku obrotowego 2020/2021 stratę operacyjną na poziomie 40 mln zł wobec 186 mln zł zysku operacyjnego rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie dotyczącym wstępnych wyników finansowych.

Drugi kwartał roku obrotowego LPP obejmuje okres od maja do lipca włącznie. Przychody grupy spadły w tym czasie rdr o 10 proc. do 2,1 mld zł.

Sprzedaż w sklepach stacjonarnych spadła rdr o 28 proc. do 1,48 mld zł, a sprzedaż online wzrosła o 124 proc. do 620 mln zł. Sprzedaż online stanowiła 30 proc. łącznych przychodów grupy w porównaniu do 12 proc. przed rokiem.

Sprzedaż LFL spadła, według szacunków, o 36,2 proc. rdr. Marża brutto LPP w drugim kwartale spadła do 1,01 mld zł z 1,16 mld zł rok wcześniej. Koszty operacyjne wyniosły 940 mln zł wobec 964 mln zł rok wcześniej.

Powierzchnia handlowa LPP wzrosła w drugim kwartale o 14 proc. rdr do 1.297 tys. m kw. Na koniec lipca pracowało 95 proc. wszystkich sklepów stacjonarnych.

Łącznie w pierwszym półroczu roku obrotowego 2020/2021 LPP odnotowało 3,28 mld zł przychodów (-21 proc. rdr), 1,58 mld zł marży brutto (-27 proc. rdr) i 301 mln zł straty operacyjnej (250 mln zł zysku przed rokiem).

Spółka podała, że na koniec pierwszego półrocza w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne” utworzono odpisy na kwotę 135 mln zł ze względu na postępowanie sanacyjne w niemieckiej spółce zależnej.

Raport finansowy LPP za pierwsze półrocze zostanie opublikowany 8 października 2020 roku. (PAP Biznes)

sar/ gor/