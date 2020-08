Obligacje oszczędnościowe wróciły do łask. Alternatywa dla lokat

"Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma" - zdają się myśleć oszczędzający, którzy dość szybko z powrotem przekonali się do obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Pomimo tego, że Rada Polityki Pieniężnej do spółki z Ministerstwem Finansów sponiewierały inwestycyjny hit, w lipcu papiery znów schodziły jak świeże bułeczki. Szczególnie te o najkrótszym terminie zapadalności, będące odrobinę lepszą alternatywą dla większości bankowych lokat.