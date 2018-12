Frankowy sześciopak – banki się nie wycofują

Powtarza się sytuacja sprzed pół roku – żaden z banków nie chce wyjść przed szereg i zrezygnować z udziału w tzw. sześciopaku. Prowizoryczne rozwiązanie zaproponowane przez ZBP w 2015 r. okazało się znacznie trwalsze niż zapowiedzi ustawowego uregulowania problemu kredytów opartych na walutach obcych.

Wkrótce miną cztery lata od pamiętnego „czarnego czwartku”. W styczniu 2015 r. szwajcarski bank centralny zdecydował, że przestanie interweniować, aby utrzymać powiązanie kursu helweckiej waluty z euro. Gwałtowne umocnienie się franka przypomniało wówczas o losie rzeszy kilkuset tysięcy kredytobiorców hipotecznych. Obawiano się, że raptowny wzrost rat zagrozi stabilności sektora bankowego w Polsce.

Na początku 2015 r. Związek Banków Polskich przygotował pakiet, krótkoterminowych w założeniu, działań, które miały ustabilizować obciążenia kredytobiorców i ułatwić restrukturyzację ich zobowiązań. Propozycja zyskała miano "sześciopaku" i miała charakter prowizorki. Przewidywano, że program zakończy się w grudniu 2015 r.

uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR przy wyliczaniu oprocentowania,

zmniejszenie spreadu walutowego,

wydłużenie lub okresowe zawieszenie spłaty kredytu na wniosek klienta,

rezygnacja z żądania dodatkowych zabezpieczeń w przypadku klientów terminowo spłacających raty,

umożliwienie zmiany waluty umowy po kursie średnim NBP,

elastyczne podejście do restrukturyzacji kredytów hipotecznych.

Paczka ZBP obejmowała kilka elementów, z których część, jak się później okazało, była dość niejednolicie interpretowana przez kredytodawców. W pakiecie mieściły się:

Po kilku miesiącach ucierania się obowiązującego podejścia do poszczególnych punktów i upomnieniach UOKiK program stosowały już wszystkie liczące się banki mające w portfelach kredyty „walutowe”.

Deklarowane terminy obowiązywania tzw. sześciopaku w bankach Bank Deklarowany termin realizacji sześciopaku Alior Bank Do odwołania, w pełnym zakresie Bank BPH Do odwołania, w pełnym zakresie Bank Millennium Do odwołania, w pełnym zakresie BOŚ Do odwołania, w pełnym zakresie Bank Zachodni WBK Do odwołania, w zakresie obniżonego spreadu - do końca czerwca 2019 r. BGŻ BNP Paribas Do odwołania, w pełnym zakresie Credit Agricole Do odwołania, w pełnym zakresie Deutsche Bank Do odwołania, w pełnym zakresie Eurobank Do odwołania, w pełnym zakresie Getin Noble Bank Do odwołania, w pełnym zakresie ING Bank Śląski Do końca roku, w pełnym zakresie mBank Do końca roku, w pełnym zakresie PKO Bank Polski Do końca 2019 r., w pełnym zakresie d. Raiffeisen Polbank Do końca 2019 r., w pełnym zakresie Źródło: Bankier.pl, informacje zebrane od banków 18-21.12.2018, 5.7.2018.

Na łamach Bankier.pl regularnie informujemy o dalszych losach sześciopaku. Przetrwał on cztery lata i wygląda na to, że ma przed sobą jeszcze długie życie. W połowie 2018 r. kilka banków deklarowało, że będzie realizować program do końca roku. Dziś te instytucje wskazują, że termin ulega wydłużeniu, w większości przypadków do odwołania.

Przypomnijmy, że od 2015 r. przedstawiono kilka projektów ustaw mających uregulować kwestię kredytów opartych na walutach obcych. Żaden z nich, z wyjątkiem tworzącego fundusz wsparcia kredytobiorców, nie został zrealizowany. W parlamencie utknęły trzy szkice aktów prawnych, łącznie z prezydenckim, przewidującym zwrot spreadów.

