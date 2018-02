Fatalna sesja na GPW. WIG20 najniżej od sierpnia

Pudru z wczoraj nie wystarczyło na uratowanie i dzisiejszej sesji. Indeksy z GPW zaliczyły spore spadki, a WIG20 znalazł się na półrocznych minimach.

Choć przed miesiącem WIG wyznaczył swoje historyczne maksima, od kilku tygodni sesje na GPW wyglądają bardzo słabo. Indeksy często prezentują relatywną słabość względem zagranicy, obroty są najniższe od lat, a na rynku przeważa kolor czerwony.

Wczoraj - teoretycznie - udało się wyrwać z tego schematu. Zieleń i obroty przekraczające 1 mld zł to coś, czego w ostatnich tygodniach inwestorzy z Książęcej nie doświadczali zbyt często. Już wczoraj pisaliśmy jednak, że cały urok wczorajszej sesji to mocne wzrosty - zarówno kursu, jak i obrotów - Orlenu i Lotosu po informacji o realnym kroku w kierunku połączenia, a także pozytywna reakcja na wyniki Pekao. Reszta rynku pozostawała w marazmie i dzisiejsza sesja była dowodem na to, że de facto niewiele się zmieniło. Ba, jest nawet gorzej.

Dlaczego gorzej? Obroty bowiem powróciły - dziś przekroczyły nawet 1,2 mld zł - podwyższonej aktywności inwestorów towarzyszą jednak spore spadki. WIG20 stracił dziś aż 2,4 proc., mWIG 1,4 proc., WIG zaś 1,9 proc. Najwięcej złego dokonało się w ostatnich minutach handlu, indeksy GPW jednak i przez większość dnia nie wyglądały najlepiej. Obserwowaliśmy odwrót od polskich akcji, mimo że nigdzie w Europie takich spadków nie notowano. Ba, na kontynencie przeważały nastroje neutralne.

Przede wszystkim tracili bohaterowie z wczoraj - Lotos 4,7 proc., Orlen 2,3 proc., Pekao zaś 1,7 proc. Inwestorom, jak widać, wczorajszy pomysł Orlenu na przejęcie Lotosu nie podoba się już aż tak bardzo. Należy jednak podkreślić, że wśród największych spółek ciężko było w ogóle o jakieś pozytywy. Jedynym rosnącym podmiotem było Asseco (+1,4 proc.).

Fatalną sesję zaliczył Eurocash (-10,4 proc.). Spółka przed sesją pokazała wyniki finansowe, które rozczarowały inwestorów. Zysk netto grupy w czwartym kwartale 2017 roku wyniósł 8,8 mln zł wobec 66,9 mln zł zysku rok wcześniej. 3,6 proc. straciła JSW, która poinformowała o wielkich odpisach, które obciążą wyniki spółki.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3438,96 -0,55 0,26 -4,72 3,60 -1,86 DAX Niemcy 12435,85 -0,44 -0,28 -5,71 5,08 -3,73 FTSE 100 W.Brytania 7231,91 -0,69 -0,68 -4,00 -0,43 -5,93 CAC 40 Francja 5320,49 -0,44 0,35 -2,94 9,51 0,15 IBEX 35 Hiszpania 9840,30 -0,61 0,17 -5,85 2,98 -2,03 FTSE MIB Włochy 22607,61 -0,51 -0,20 -3,83 19,53 3,45 ASE Grecja 835,66 -0,25 -0,36 -4,91 29,38 4,15 BUX Węgry 38112,00 -0,91 -2,21 -5,17 18,87 -3,21 PX Czechy 1120,47 0,84 0,83 -0,92 17,46 3,92 MICEX Rosja 2296,80 -1,93 1,18 0,30 12,82 8,87 RTS INDEX (w USD) Rosja 1285,47 -1,94 1,64 0,24 16,92 11,35 BIST 100 Turcja 118950,80 0,10 2,27 -0,48 35,98 3,14 WIG 20 Polska 2364,32 -2,36 -1,71 -7,42 7,90 -3,94 WIG Polska 61703,18 -1,95 -1,44 -6,58 5,84 -3,20 mWIG 40 Polska 4720,88 -1,44 -1,19 -6,02 -2,47 -2,61

Na szerokim rynku mocno traciły akcje InterCars (6,5 proc.), Polimeksu (-5,5 proc.) oraz Mabionu (-5,4 proc.). Pod kreską zakończył sesję także 11bit (-1,4 proc.), który ujawnił cenę "Frostpunka", nie poinformował jednak o dacie premiery gry . Z kolei po publikacji raportu za IV kwartał o 1,2 proc. potaniały akcje Play

Adam Torchała