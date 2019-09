Eryk Łon: Polska potrzebuje niskich stóp procentowych

- Polska gospodarka potrzebuje niskich stóp procentowych – przekonuje Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej. Jego zdaniem, warto rozważyć obniżenie stóp, aby ulżyć kredytobiorcom.



- Polska gospodarka potrzebuje niskich stóp procentowych. Jest to szczególnie ważne w kontekście troski o finanse polskich rodzin. Rodzina jest bowiem nadzieją narodu. Jest szczególnie istotne aby ci, którzy kiedyś zaciągnęli kredyty mieszkaniowe dziś nie ponieśli zbyt wysokich kosztów ich obsługi. Z tego też powodu warto rozważyć obniżenie stóp procentowych. Wówczas pojawi się szansa na obniżenie kosztów obsługi kredytów złotowych. Mówi się wiele o „frankowiczach” to zrozumiałe. Należy jednak pamiętać, że naszą walutą narodową jest złoty. Z tego powodu kluczowe znaczenie ma troska o kredyty złotowe – napisał Łon w artykule opublikowanym na stronie Radia Maryja.

Zdaniem członka RPP, należy przyzwyczaić się do tego, że „niski poziom stóp procentowych nie jest jakimś przejściowym zjawiskiem, po którym nastąpi powrót do stóp wysokich, lecz trwałą tendencją”.

- Szczególnie ważne jest to, aby nie doprowadzić do powrotu deflacji. Deflacja oznacza bowiem spadek skłonności do inwestowania, pogorszenie nastrojów. Tymczasem inflacja jest po prostu życiem. Inflacja jest czymś naturalnym. Przecież wiele krajów, które osiągnęły sukces osiągnęły go różnymi metodami, ale można powiedzieć, że osiągnęły go w warunkach inflacyjnych, a nie deflacyjnych – przekonuje Łon.

Zdaniem znanego z barwnych wypowiedzi członka gremium decydującego o stopach procentowych w Polsce, do obniżki stóp w Polsce przyczynić może się rosnące prawdopodobieństwo wystąpienia recesji na świecie.

- Myślę, że obniżenie stóp procentowych byłoby w Polsce dobrym rozwiązaniem już teraz. Warto starać się przede wszystkim uświadomić sobie zalety niskiego poziomu stóp procentowych. Jak mamy bowiem obronić prawo Polski do prowadzenia własnej polityki pieniężnej, jeżeli nie będziemy publicznie zachwalać instrumentów tej polityki, w tym takiego a nie innego poziomu stóp procentowych – dodaje członek RPP.

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu po raz kolejny zaznaczył, że niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej mogą w przyszłości odegrać ważną rolę.

- Jestem jednak głęboko przekonany, że za pomocą instrumentów polityki pieniężnej zarówno tych standardowych, jak stopy procentowe, a także instrumentów niestandardowych jako Polska wyjdziemy zwycięsko z ewentualnych konfrontacji z czynnikami ryzyka. Wierzę, iż czynniki te zdusimy w zarodku, jak się pokonuje negatywne skutki suszy, powodzi albo tyfusu – dodał.

Pochwała niskich stóp procentowych nie jest pierwszą kontrowersyjną wypowiedzią Eryka Łona. W ostatnich miesiącach przekonywał on m.in. do kupowania przez NBP akcji spółek z polskiej giełdy czy wprowadzenia banknotu o nominale 800 zł z wizerunkiem Marii Konopnickiej.

MZ