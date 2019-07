Eryk Łon proponuje emisję banknotu 800 zł z Marią Konopnicką

Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej, zaproponował wprowadzenie upamiętniającego Marię Konopnicką banknotu o nominale 800 zł.

W pisemnej wypowiedzi dla PAP, Eryk Łon w znany dla siebie sposób poruszył nie tylko wątki monetarnej, ale także patriotyczne. Omawiając korzystne dla osób młodych zmiany w podatku PIT, ekonomista płynnie przeszedł do zasugerowania możliwości wprowadzenia banknotu upamiętniającego Marię Konopnicką.

- Nawiasem mówiąc dzięki takim działaniom [obniżce PIT – przyp.red.] nasi młodzi rodacy będą prawdopodobnie bardziej skłonni pozostać w Polsce i tu zakładać rodziny. Warto zauważyć, że także nowa szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen kładła w swoim życiu nacisk na dzietność. Wedle doniesień prasowych wraz z mężem wychowała dotychczas siedmioro dzieci. Jednocześnie warto także przypomnieć, że Maria Konopnicka wraz z mężem wychowała dzieci ośmioro. Być może nawet chcąc uczcić pamięć Marii Konopnickiej i oddać twórczyni słów „Roty” należny hołd można by wprowadzić do obiegu banknot 800 złotowy z wizerunkiem Marii Konopnickiej. Ufam, że ten mój postulat znajdzie zrozumienie i stanie się przedmiotem debaty publicznej – stwierdził Łon.

Szanse na zrealizowanie postulatu Eryka Łona w wariancie maksimum są relatywnie nie wielkie – w obiegu wciąż funkcjonuje seria banknotów z władcami Polski, której ostatnim przedstawicielem jest banknot z Janem III Sobieskim o nominale 500 zł. Być może większe szanse ma realizacja pomysłu poprzez banknot kolekcjonerski. Na tego typu pamiątkowych banknotach NBP umieszczał w przeszłości m.in. Jana Pawła II, Juliusza Słowackiego, Fryderyka Chopina, Marię Skłodowską-Curie, Józefa Piłsudskiego czy 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Żaden z banknotów nie miał jednak tak niestandardowego nominału jak proponowane 800 zł z Marią Konopnicką.

Znany z zamiłowania do polskiego złotego Eryk Łon wezwał także do zwrócenia szczególnej uwagi na banknoty z serii „Władcy polscy”.

- Chcąc podtrzymać przywiązanie Polaków do własnej waluty narodowej konieczne jest także wypracowanie programu promocji królów Polski uwidocznionych na polskich banknotach. Szczególnie chodzi tu o Mieszka I na banknocie 10 złotowym, Bolesława Chrobrego na banknocie 20 złotowym oraz Władysława Jagiełłę na banknocie 100 złotowym. Pragnę by w każdej szkole podstawowej a nawet w każdym polskim przedszkolu wiedza jacy królowie są na polskich banknotach stała się wiedzą powszechną a pamięć o tych królach rozgłaszana była nie tylko w naszym kraju, ale też poza granicami naszego kraju – stwierdził Łon.

- Symbolami, które pozwalają narodowi przetrwać to m. in. język polski. Język ojczysty pomógł nam wytrwać w czasie zaborów. To wszystko jest bardzo ważne także na polu działań gospodarczych, dlatego że podstawowe potrzeby człowieka uwidocznione w tzw. piramidzie Maslowa dotyczą żywności, mieszkania, odzieży tego wszystkiego co potrzebne jest człowiekowi aby mógł zainteresować się sferą ducha a przynajmniej w tych pragnieniach duchowych mu nie przeszkadzać – dodał.

- Z tego powodu zwracam się z apelem do polskiej młodzieży do każdej studentki i każdego studenta, uczennicy i ucznia: brońcie na tyle ile możecie polskiego złotego to bowiem w Was przyszłość naszej ojczyzny! – zakończył.

