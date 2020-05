Koniec noszenia maseczek? Minister: Decyzja w ciągu dwóch tygodni

W ciągu dwóch tygodni poznamy termin ewentualnego zniesienia obowiązku noszenia maseczek na otwartej przestrzeni w poszczególnych województwach - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Pytany o termin zniesienia obowiązku noszenia maseczek poinformował, że "jeśli się okaże, że te wskaźniki w województwach się utrzymują, to być może regionalnie będziemy wydawali taką decyzję, że w przestrzeni otwartej, na wolnym powietrzu te maseczki będzie można zdjąć, a w zamkniętych przestrzeniach, w komunikacji, w sklepach, we wszystkich miejscach, gdzie powietrze nie przepływa swobodnie, tam one pozostaną". Podał, że ta decyzja zostanie podana w ciągu tygodnia do dwóch. Pierwszy raz o tej kwestii wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski mówił w zeszłym tygodniu.

Pytany, kto będzie wydawał takie decyzje, wskazał, że zostanie ona zawarta w rozporządzeniu epidemicznym, które "daje takie uprawnienia o sposobie przemieszczania się na terenie całego kraju lub jego części". "W tej chwili to rozporządzenie jest na poziomie Rady Ministrów, ale można tak uprościć, że wtedy Ministerstwo Zdrowia proponuje rozwiązanie określenia sposobu przemieszczania się w danym regionie kraju".

Szumowski odpowiedział również na pytanie o zorganizowany wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży; powiedział, że do połowy czerwca zostanie wydana rekomendacja na ten temat.

Epidemia koronawirusa w Polsce nie znika, choć mamy etap wypłaszczania się krzywej zachorowań - podkreślił w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wykorzystajmy to do pracy na rzecz pacjentów zupełnie innych niż z chorobą COVID-19 - apelował.