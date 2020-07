Czytam, oglądam, polecam. Karol Sadaj, szef Revoluta w Polsce

"Czytam, oglądam, polecam" to publikowane u progu weekendów artykuły, w których goście redakcji Bankier.pl dzielą się swoimi kulturalno-ekonomicznymi rekomendacjami. Sprawdźcie, po jakie tytuły sięgają w wolnym czasie ci, których nazwiska znamy ze świata finansów.

Dziś gościem redakcji Bankier.pl jest najbardziej kojarzony z Revolutem w Polsce człowiek - Karol Sadaj, country manager Poland. Zobaczcie, jakie tytuły inspirują bohatera dzisiejszego odcinka. Jeśli je znacie, podzielcie się opiniami na ich temat.

#1 "Dwa psy przeżyły" - Piotr Szmidt / Ten Typ Mes

Piotr Szmidt, a w zasadzie raper Ten Typ Mes, wielokrotnie w tekstach swoich piosenek dowiódł wybitnego zmysłu obserwacji sytuacji i społeczeństwa. Świetna błyskotliwie proza opisująca współczesną Warszawę z jej wszystkimi przywarami, z głębią obserwacji, której nie powstydziłaby się Masłowska.

/ fot. Karol Sadaj / Archiwum prywatne

Piotr ma lekkie pióro i udało mu się napisać debiut, który jest równie bezczelny co śmieszny.

#2 "Po piśmie" - Jacek Dukaj

Dukaj to moim zdaniem jeden z najwybitniejszych współczesnych umysłów. Czytając jego książki, za każdym razem cieszę się, że mogę je odbierać w oryginale. "Po piśmie" to złożona, momentami trudna analiza trendu, który w zasadzie dość niezauważenie wkroczył w nasze życie i przyspieszył w trakcie ostatnich restrykcji związanych z Covid-19 - kultura ewoluuje z pisanej w odczuwaną.

/ fot. Karol Sadaj / Archiwum prywatne

Bez obrażania się na rzeczywistość i zakładania, że jedynie słowo pisane może być wzniosłym dziełem Dukaj analizuje, gdzie może doprowadzić nas epoka popiśmienna, jeżeli dodamy do niego sztuczną inteligencję - dużo bardziej zaawansowaną niż ta dzisiaj dostępna.

#3 "Portugália" - Cyril Pedrosa

Przepięknie narysowany komiks, który w melancholijnym, powolnym trybie przedstawia próbę odnalezienia siebie bohatera w przebodźcowanym świecie. Powolna narracja historii i jej prostota nie byłaby ciekawa jedynie jako słowo.

/ fot. Karol Sadaj / Archiwum prywatne

Ta powieść graficzna idealnie pokazuje, co dają w historii dobre ilustracje pozwalające uchwycić emocje bohatera w zupełnie inny sposób.

#4 "Sukcesja"

To serial, od którego nie mogłem się oderwać i do którego na pewno jeszcze wrócę. Saga rodziny miliarderów, która jest właścicielem medialnego koncernu. Świetnie udramatyzowane postacie i historia, która pokazuje zupełnie inny świat, w którym rodzina to konkurent zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy.

Przerażająca, fascynująca, śmieszna i strasznie smutna. Dodatkowo bardzo ciekawa z perspektywy różnic pomiędzy USA a Europą, zarówno w odniesieniu do ubioru, jak i stylu prowadzenia biznesu.

#5 "Euforia"

To nie jest łatwy i przyjemny serial. Fascynujący obraz dorastania amerykańskich nastolatków, który pokazuje, jak ich pokolenie zmieniło się przez to, że ich świat realny i wirtualny jest praktycznie tożsamy.

Świetna muzyka, zdjęcia i wciągająca, ale strasznie smutna historia pokolenia, które ma zupełnie inne spojrzenie na świat niż millenialsi.

A co Wy polecacie na weekend? Czekamy na komentarze z propozycjami!