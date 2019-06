"Czyste powietrze" przejdzie dobrą zmianę?

Na początku lipca zapaść ma ostateczna decyzja w sprawie zmian w programie termomodernizacji i wymiany pieców "Czyste powietrze". Od tego Bruksela uzależnia przyznanie na ten program unijnych funduszy. Czy dojdzie do porozumienia z Komisją? Presja w rządzie jest duża.

Rozmowy Warszawy z Brukselą na temat finansowania termomodernizacji domów jednorodzinnych i wymiany pieców wchodzą w decydująca fazę. Uruchomiony we wrześniu ubiegłego roku program "Czyste powietrze" ma być głównym orężem w walce ze smogiem, ale na razie działania toną w biurokracji Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski o skorzystanie z dotacji złożyło kilkadziesiąt tysięcy Polaków, jednak liczba podpisanych umów jest kilkakrotnie niższa, a wypłaty jeszcze mniejsze. Na ocenę wniosku czeka się miesiącami, w dodatku pieniądze mogą być wydawane nieefektywnie - wynika z najnowszego, skróconego raportu Banku Światowego.

To musi się zmienić i to jeszcze przed nowym sezonem grzewczym - Komisja Europejska postawiła sprawę na ostrzu noża.

Dyplomatyczna odpowiedź na list

Marc Lemaitre, dyrektor generalny Komisji Europejskiej do spraw polityki regionalnej i miejskiej, ocenił w liście do polskiego rządu, że obecny program "Czyste powietrze" nie kwalifikuje się do uzyskania funduszy unijnych. To fatalna wiadomość, bo w kolejnej perspektywie finansowej Polska będzie starała się o 6-8 mld euro na walkę ze smogiem. Aby unijne pieniądze na likwidację pieców i termomodernizację szły płynnie i szybko, Bruksela chce uwzględnienia rekomendacji Banku Światowego - m.in. uproszczenie procedur programu oraz włączenia gmin i banków do dystrybucji pieniędzy.

Lemaitre oczekiwał odpowiedzi do 21 czerwca i dostał ją z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ale bardzo ogólną i zdawkową - wynika z informacji portalu WysokieNapiecie.pl. Wskazano, że Polska jest zdeterminowana walczyć ze smogiem, a za program "Czyste powietrze" odpowiada resort środowiska. Więcej ustaleń miało zapaść podczas wtorkowego spotkania ministra Jerzego Kwiecińskiego z Lemaitrem w Luksemburgu.

List Lemaitra, który wyciekł do mediów, postawił rząd na nogi. W tym tygodniu ma się odbyć narada, co dalej robić. Spotkanie zwołał Jacek Sasin. Ma w nim uczestniczyć nie tylko Kwieciński, ale i Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu "Czyste powietrze", który popiera rozwiązanie proponowane przez ekspertów Banku Światowego. Z kolei kierujący resortem środowiska Henryk Kowalczyk był przeciwny, by do programu dopuścić banki. Jego stanowisko może jednak osłabnąć po gigantycznym zamieszaniu z Brukselą.

Woźny ma wsparcie minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz. "Jesteśmy gotowi, by program rozszerzyć" - stwierdziła we wtorek radiowej Trójce. Zapewniła, że nie chodzi o odebranie programu Czyste Powietrze NFOŚiGW, ale o rozszerzenie dystrybucji pieniędzy, by obsłużonych wniosków było więcej niż 20 tys.

Co trzeba zmienić? Czy jest możliwość aby zrobić to Szybko i prosto? Odpowiedź w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Magdalena Skłodowska