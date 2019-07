Czy recesja w USA właśnie stała się nieuchronna?

Model nowojorskiego oddziału Rezerwy Federalnej wskazuje, że prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w Stanach Zjednoczonych wzrosło do niemal 33%. W ciągu ostatnich 50 lat taki sygnał był niemal pewnym zwiastunem nadchodzącej recesji.

Według stanu na 5 lipca szanse na to, że recesja w Ameryce zacznie się wciągu najbliższych 12 miesięcy wzrosły do 32,88%. To najwyższy odczyt od 12 lat. W sięgającej niemal 60 lat historii tych danych tylko raz na osiem przypadków tak wysoki odczyt nie poprzedzał recesji w największej gospodarce świata.

W pozostałych siedmiu przypadkach osiągnięcie progu 30% oznaczało rychły początek dekoniunktury gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Jaka jest szansa na to, że tym razem będzie inaczej? I że tak jak w roku 1968 recesję uda się odwlec aż o dwa lata?

Tego nie wiem. Ale model NY Fed przez poprzednie 36 lat ani razu nie pokazał nawet wartości 50%! A przypomnijmy, że w tym okresie wydarzyły się w USA trzy oficjalne recesje (tj. ogłoszone przez NBER).

Fedowski model bazuje tylko na jednym – za to do tej pory praktycznie niezawodnym – wskaźniku, jakim jest inwersja krzywej terminowej. Definiowanej jako sytuacja, gdy rentowność 3-miesięcznych bonów skarbowych przewyższa rentowność 10-letnich obligacji rządu USA. Obecnie z taką sytuacją mamy do czynienia od 23 maja – a więc od 46 dni. Inwersja amerykańskiej krzywej terminowej pojawiła się po raz pierwszy od 2007 roku, gdy poprzedziła wielką recesję, jaka nastąpiła po wybuchu kryzysu finansowego.

Gospodarka Stanów Zjednoczonych niedawno ustanowiła nowy rekord długości. Nieprzerwany wzrost produktu krajowego brutto trwa od trzeciego kwartału 2019 roku, a więc od 10 lat. To najdłuższa bezrecesyjna seria od zakończenia II wojny światowej i prawdopodobnie w ogóle w historii USA.

Niemniej jednak od kilku miesięcy wzrost gospodarczy w Ameryce wyraźnie hamuje. Model prognostyczny Fedu z Atlanty szacuje, że w drugim kwartale PKB Stanów Zjednoczonych rósł w annualizownaym tempie ledwie 1,3% wobec 3,1% w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku.

Krzysztof Kolany