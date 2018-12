Coraz więcej lęków w niemieckim biznesie

Grudzień przyniósł dalsze pogorszenie nastrojów w niemieckim biznesie. Menedżerowie zza naszej zachodniej granicy coraz bardziej pesymistycznie postrzegają nie tylko bieżącą koniunkturę, ale też w coraz czarniejszych barwach widzą przyszłość.

Wskaźnik IFO mierzący nastroje wśród niemieckich menedżerów w grudniu obniżył się do 101 punktów. To rezultat o jeden punkt niższy niż w listopadzie oraz słabszy od 101,8 pkt. oczekiwanych przez analityków. To także najniższy odczyt tego wskaźnika od sierpnia 2016 roku.

Nastroje w największej gospodarce Europy pogarszają się od początku roku po tym, jak osiągnęły historyczne maksima. Niepokojący jest fakt, że w dość szybkim tempie maleją zarówno subindeks oceny bieżącej sytuacji (obniżka ze 105,5 pkt. do 104,7 pkt.), ale przede wszystkim ocena perspektyw na kolejne sześć miesięcy. Ten wskaźnik w listopadzie ukształtował się na najniższym poziomie od kwietnia 2016 roku.

Bardzo szybko pogarsza się sentyment dyrektorów z firm przemysłowych, które są szczególnie narażone na skutki protekcjonistycznej polityki handlowej Stanów Zjednoczonych. Pogarszają się także nastroje w handlu i (nieco wolniej) w usługach. Jedynie pompowana tanim kredytem branża budowlana notuje niemal rekordowe poziomy samozadowolenia menedżerów – zwłaszcza w odniesieniu do oceny bieżącej sytuacji.

W trzecim kwartale 2018 roku odnotowano pierwszy od ponad trzech lat spadek produktu krajowego brutto Niemiec . Obserwując zachowanie takich wskaźników jak IFO czy PMI można się obawiać, że również ostatni kwartał tego roku nie był zbyt łaskawy dla największej gospodarki Europy.

KK