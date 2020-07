Buffett dokupił akcji Bank of America

fot. Kevin Lamarque / FORUM

Oskarżany o bierność w czasie koronawirusowego kryzysu legendarny inwestor dokonał kolejnych przetasowań w portfelu. Za ponad 800 mln dolarów dokupił akcji Bank of America.

Jak informują dziś amerykańskie media powołujące się na dokumenty SEC, Warren Buffett i kontrolowana przez niego Berkshire Hathaway kupili między poniedziałkiem a środą 34 mln akcji Bank of America. Przy średniej cenie wynoszącej 23,99 dolara cała transakcja opiewała na 813 mln dolarów.

W efekcie tych zakupów, Berkshire Hathaway zwiększyło swój udział w akcjonariacie banku o 3,6 p.p. do poziomu 11,3 proc. Przekroczenie 10 proc. wymagało uzyskania zgody Rezerwy Federalnej, która dała zielone światło już kilka miesięcy temu.

Bank of America, którego akcje od początku roku potaniały o 31 proc., to druga największa pozycja w portfelu 90-letniego inwestora. Więcej wart jest tylko 5,8-procentowy udział w Apple. Buffett posiada też akcje innych banków: Wells Fargo, JP Morgan czy US Bancorp.

W maju Buffett podzielił się z inwestorami swoim poglądem na kondycję amerykańskiego sektora bankowego.

- Uważam, że banki radzą sobie dobrze i są w dobrej formie. Zgromadziły odpowiednie rezerwy i wzmocniły bilanse, przez co nie stanowią obecnie problemu dla przewodniczącego Rezerwy Federalnej Powella, podczas gdy były w centrum uwagi przewodniczącego Bernanke w latach 2008 i 2009 – stwierdził Buffett.

Inwestycja w Bank of America to kolejny ruch legendarnego inwestora. Trzy tygodnie temu zdecydował się na pierwsze duże zakupy w tym roku, przejmując gazowe aktywa Dominion Energy. Wcześniej inwestor „siedział na gotówce”, co spotkało się ze sporą krytyką.

Szeroko komentowana bierność Buffetta połączona z gwałtownym odbiciem na amerykańskich giełdach (mocno wzrosły m.in. spółki, które Buffett sprzedał) oraz napływem na parkiet nowych inwestorów obudziły debatę o stylu inwestowania „wyroczni z Omaha”. Więcej na ten temat pisał główny analityk Bankier.pl Krzysztof Kolany w artykule „Czy Warren Buffett okaże się idiotą?”.

Michał Żuławiński