Warren Buffett stawia na gaz ziemny

Warren Buffett wreszcie zdecydował się na większe zakupy. Do portfela legendarnego inwestora trafiły gazowe aktywa spółki Dominion Energy.

Kontrolowana przez Warrena Buffetta spółka Berkshire Hathaway wyda 4 mld dolarów na aktywa związane z przesyłem i przechowywaniem gazu ziemnego, które należały do spółki Dominion Energy. Wartość całej transakcji opiewać będzie na blisko 10 mld dolarów, ponieważ wehikuł inwestycyjny sławnego inwestora przejmie na siebie także dług w wysokości 5,7 mld dolarów. Spółka Buffetta stanie się właścicielem ponad 12 000 km gazociągów oraz instalacji zdolnych pomieścić 25 mld metrów sześciennych gazu.

- Jesteśmy dumni z tego, że możemy dodać tak wspaniałe aktywa gazowe do naszego już i tak silnego segmentu energetycznego – napisał Buffett w oświadczeniu.

Jak podkreślają amerykańskie media, gazowa część Dominion to pierwszy duży zakup w wykonaniu Buffetta od marcowego krachu na rynkach. Na ostatnim walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 89-letni inwestor podkreślał, że choć Berkshire ma do dyspozycji 137 mld dolarów w gotówce, to on sam nie widzi atrakcyjnych okazji inwestycyjnych. Było wręcz przeciwnie – Buffett sprzedał m.in. spore pakiety akcji linii lotniczych czy banku Goldman Sachs.

Szeroko komentowana bierność Buffetta połączona z gwałtownym odbiciem na amerykańskich giełdach (mocno wzrosły m.in. spółki, które Buffett sprzedał) oraz napływem na parkiet nowych inwestorów obudziły debatę o stylu inwestowania „wyroczni z Omaha”. Więcej na ten temat pisał główny analityk Bankier.pl Krzysztof Kolany w artykule „Czy Warren Buffett okaże się idiotą?”.

