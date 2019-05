ArcelorMittal ogłasza dalsze cięcia produkcji

ArcelorMittal ogłosił drugą turę cięcia produkcji stali w Europie. Tym razem chodzi o aktywa zlokalizowane w Niemczech i Francji.

ArcelorMittal ogłosił w środę, że zredukuje produkcję w swoich hutach we francuskiej Dunkierce oraz w Eisenhüttenstadt w Niemczech. Rozszerzone zostaną także przestoje w niemieckiej Bremie oraz hiszpańskiej Asturii. Akcje koncernu tanieją na środowej sesji o 4,2 proc.

To druga tura cięć w Arcelorze. Największy producent stali na świecie na początku maja ogłosił, że czasowo redukuje produkcję stali w Europie o ok. 3 mln ton w skali roku. W związku z tym zaplanowano m.in. tymczasowe wstrzymanie prac wielkiego pieca i stalowni w krakowskim oddziale spółki. Przed tygodniem zaś firma poinformowała, że wstrzymuje nabór w Polsce.

ArcelorMittal ponownie podkreślił, że rynek stali boryka się z problemami. Przez przedstawicieli spółki został on nazwany "rynkiem słabego popytu". - To była dla nas ciężka decyzja, ale biorąc pod uwagę słabość rynku, taka ostrożność wydaje się konieczna. To rozwiązanie tymczasowe, z którego wycofamy się, gdy sytuacja na rynku ulegnie poprawie - powiedział Geert van Poelvoorde, szef sekcji produktów płaskich Arcelora na Europę

Warto wspomnieć, że poczynania Arcelora mogą być również próbą oddziaływania na Unię i kraje europejskie. Problemem bowiem jest nie tylko popyt, ale i stal importowana z Rosji. Jednocześnie brak jest odpowiednich zabezpieczeń, które wyrównywałby szanse europejskich producentów z tymi spoza UE, którzy nie muszą płacić za uprawnienia do emisji CO2. W efekcie rynek zalewany jest tańszą stalą ze wschodu, z którą Arcelorowi - z powodu wyższych kosztów - ciężko rywalizować.

Tania stal z Rosji

Problem dotyczy nie tylko stali. Efekt jest taki, że ekologiczna polityka unijna wprawdzie ogranicza emisję w UE, ta sama produkcja odbywa się jednak poza granicami wspólnoty. Warto także dodać, że to nie koniec paradoksu walki z CO2. Najczęściej nierówne zasady gry wypychają produkcję z krajów, które produkują bardziej ekologicznie, do mniej ekologicznych. W skrajnych przypadkach może to oznaczać nawet, że nierówna polityka walki z CO2 może nie tyle obniżać ogólnoświatową emisję dwutlenku węgla, a ją podnosić. Produkcja odbywa się bowiem na starszych, bardziej trujących instalacjach. Zmienia się tylko miejsce emisji, nie jest to UE, a np. - jak w przypadku stali - Rosja.

