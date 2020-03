Apple dostał 1,1 mld euro kary we Francji

Apple ma zapłacić 1,1 mld euro kary we Francji za działania monopolistyczne. Jest to największa grzywna w historii nałożona przez tamtejszy urząd ochrony konkurencji.

Apple na celowniku francuskiego odpowiednika UOKiK jest już od dłuższego czasu. W lutym na spółkę została nałożona 25-milionowa kara za nieuczciwe praktyki wobec konsumentów. Także na swoim rynku nie ma łatwo - na początku marca firma zgodziła się wypłacić do 500 mln dol. odszkodowań Amerykanom za spowalnianie starszych modeli smartfonów, co miało zachęcać ich do wymiany baterii lub kupna nowych telefonów.

Teraz jednak kwota jest zdecydowanie większa. Gigant z Cupertino ma zapłacić 1,1 mld euro (1,22 mld dol.) za antykonkurencyjne zachowania. Apple zawarł umowę ze swoimi francuskimi hurtownikami - Tech Data oraz Ingram Micro - że firmy nie będą ze sobą rywalizować na rynku i nałożą na produkty z jabłkiem ustaloną z góry cenę. Działania te, według francuskiego regulatora, łamały obowiązującą na unijnym rynku zasadę konkurencyjności.

Tech Data otrzymała 62,9 mln euro kary, natomiast Ingram Micro ma zapłacić 76,1 mln euro. Wszystkie trzy podmioty nie zgadzają się z taką decyzją i zapowiadają odwołanie.

Kara nałożona na Apple'a to największa grzywna, jaką dotąd wydał francuski odpowiednik UOKiK-u.

DU