Accor wezwał do sprzedaży 21.800.593 akcji Orbisu po 87 zł za sztukę

AccorHotels wezwał do sprzedaży wszystkich akcji Orbisu, a docelowo spółka ta ma zostać wycofana z GPW. Kurs sieci hoteli dziś wyraźnie rośnie.

Grupa AccorHotels złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania na 21.800.593 akcji Orbisu, których obecnie jeszcze nie posiada, a stanowiących 47,31% kapitału zakładowego. Accor w wyniku wezwania chce zatem uzyskać 100 proc. akcji spółki i planuje wycofać ją z GPW. Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 17 grudnia 2018 roku i potrwa do 18 stycznia 2019 roku. Planowana data transakcji nabycia akcji na GPW to 23 stycznia, rozliczenie transakcji ma nastąpić 28 stycznia 2019 r.

Wezwanie ma się odbyć po cenie 87,0 zł za akcję, co oznacza premię w wysokości blisko 15% wobec ceny zamknięcia z poniedziałkowej sesji. Jest to ponadto ok. 11% premii wobec średniego kursu akcji Orbisu na GPW ważonego wolumenem obrotu za 3 miesiące poprzedzające ogłoszenia Wezwania oraz ok. 3% premii wobec średniego kursu akcji Orbisu na GPW ważonego wolumenem obrotu za 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania. Przy założeniu, że AccorHotels nabyłby wszystkie akcje Orbisu, których obecnie nie posiada łączna cena za te akcje wyniosłaby ok. 1,9 mln złotych.

Ogłoszenie wezwania przyniosło gwałtowne wzrosty na akcjach Orbisu, a kurs na otwarciu sesji był nawet na poziomie 95 zł, co dawało dzienną stopę zwrotu powyżej 25 proc. Może to zatem sugerować, że akcjonariusze liczą na konieczność (przynajmniej częściowego) podwyższenia ceny z wezwania, aby mogło ono w ogóle dojść do skutku.

„AccorHotels i Orbis rozpoczęły współpracę 45 lat temu, kiedy to podpisały pierwszą umowę Od roku 2000, AccorHotels jako największy akcjonariusz w pełni wspierał rozwój Orbisu w Polsce, a od 2014 r. także w Europie Środkowej, gdzie Orbis stał się obecnie niekwestionowanym liderem. Proponowana transakcja pozwoli AccorHotels przyspieszyć rozwój Orbisu w regionie. Co więcej, pozwoli ona AccorHotels na dalsze wdrożenie aktywnej polityki zarządzania aktywami” – mówi Sebastien Bazin, prezes AccorHotels.

Poprzez transakcję, AccorHotel planuje:

umocnić pozycję lidera w Europie Środkowej;

zwiększyć możliwości zarządzania portfelem aktywów Orbisu, w tym wdrożyć strategię aktywnego zarządzania aktywami, realizowaną od kilku lat przez AccorHotels.

Jak czytamy w komunikacie, AccorHotels zdecydował się na ogłoszenie wezwania w szczególności w celu rozpoczęcia procesu wycofania akcji Orbisu z obrotu na GPW. Zgodnie z postanowieniami wezwania, jeżeli po jego przeprowadzeniu AccorHotels będzie posiadał akcje uprawniające do co najmniej 90% ogólnej liczby głosów, podmiot ten zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Orbisu.

AH