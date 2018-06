13 czerwca 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ze spółek i o spółkach

Fundusze – W maju do funduszy pieniężnych napłynęło 1,7 mld zł, a aktywa największego gracza spuchły do — bagatela — 12,4 mld zł. Więcej na pb.pl

GPW – Rada nadzorcza GPW powołała czterech członków zarządu GPW - poinformowała giełda w komunikacie. Do zarządu weszli: Jacek Fotek, Izabela Olszewska, Piotr Borowski oraz Dariusz Kułakowski. Więcej...

ML System – ML System przydzielił 1,28 mln akcji w ofercie publicznej i szykuje się do premiery notowań na giełdzie. Więcej na pb.pl

Orlen – Płocki koncern ogłosił rozpoczęcie największych inwestycji petrochemicznych w swojej historii — wyda 8,3 mld zł. Więcej na pb.pl

Unibep – Unibep zawarł umowę na wybudowanie w technologii modułowej siedmiu budynków w ramach inwestycji pod nazwą "Sjusjoen“ w Ringsaker w Norwegii. Wartość umowy to ok. 124 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 55,7 mln zł netto. Więcej...

MCI – MCI Management wezwał do sprzedaży 19.003.988 akcji MCI Capital, oferując po 9,80 zł za walor - podał pośredniczący w wezwaniu Trigon DM. Więcej...

Rekomendacje – Analitycy DM mBanku, w raporcie z 6 czerwca, zmienili dla 13 spółek rekomendacje lub ceny docelowe. Więcej...

Colian – Cena w wezwaniu Allumainvest oraz innych wzywających na akcje Colian Holding została podniesiona do 4,1 zł z 3,76 zł wcześniej - poinformował pośredniczący w wezwaniu Ipopema Securities. Więcej...

Dywidendy – Ergis, Orbis, Oponeo, Relpol, Aqua

Wczoraj na rynkach

Polska: Mocny CD Projekt, mocny WIG20. Zieleń wraca na GPW

USA: Na Wall Street małe zmiany, w tle spotkanie Trump-Kim

Kalendarium

20:00 - USA - Prognozy gospodarcze FOMC

20:00 - USA - Stopy procentowe Fed (6/2018)

Po sezonie wyników, czas na sezon WZA i dywidendy. Więcej w Kalendarium Bankier.pl

O 10.30 reprezentacja Polski wyleci z Warszawy do Soczi, gdzie piłkarze mają swoją mundialową bazę. Biało-czerwoni pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegrają 19 czerwca w Moskwie, z Senegalem. Wczoraj, w ostatnim meczu towarzyskim przed mundialem, pokonali Litwę 4:0.

Dziś w Szczecinie rozpoczynają się Światowe Dni Morza. Podczas wydarzenia organizowanego przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), delegaci z całego świata debatują nad problemami i rozwojem przemysłu morskiego. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem.

W Krakowie rozpocznie się dziś dwudniowy Kongres Impact '18. Wydarzenie poświęcone jest gospodarce cyfrowej i jej przyszłości. O nowych technologiach, cyfryzacji i nowoczesnej gospodarce będą rozmawiali prezesi światowych koncernów, politycy, naukowcy oraz twórcy start-upów.

Dziś po południu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu (początek o 15.00) odbędzie się debata dotycząca sytuacji w Polsce i reformy sądownictwa. O dyskusję na sesji plenarnej wnioskowali Zieloni, którzy zostali poparci przez większość grup politycznych. W debacie weźmie udział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Szef polskiej dyplomacji udaje się dzisiaj na Bałkany. Jacek Czaputowicz złoży kilkugodzinną wizytę w Serbii. W stolicy tego kraju spotka się z najważniejszymi miejscowymi politykami. Będzie rozmawiał głównie o ewentualnym członkostwie Serbii w Unii Europejskiej.

FIFA ogłosi dziś gospodarza Mistrzostw Świata 2026. Kandydatami są Maroko i wspólnie USA-Meksyk-Kanada.

1958 – Utworzono Ochotnicze Hufce Pracy.

1974 – W RFN rozpoczęły się X Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.

1982 – W Hiszpanii rozpoczęły się XII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.

2001 – Rejestracja Prawa i Sprawiedliwości.

2008 – Giełdowy debiut Azotów.

Informacje zebrał: Michał Żuławiński