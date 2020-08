Wzrosty na GPW. Zieleń KGHM-u i Stalproduktu

Bankier.pl

Wyraźnymi wzrostami zakończyły środową sesję główne indeksy warszawskiej GPW. Wyróżniły się m.in. akcje KGHM-u, uwagę inwestorów przyciągały także wyniki największych banków.

Wzrostem o 1,2 proc. zakończył środową sesję WIG20. Podobny wzrost zanotował WIG, o 0,8 proc. w górę poszedł mWIG40, z kolei sWIG80 zyskał 1,5 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,06 mld zł. Udaną sesję ma za sobą także NCIndex, który zyskał 2 proc.

Wzrosty głównych polskich indeksów wspomagane były przez otoczenie. Na zielono dzień kończyła zdecydowana większość indeksów w Europie, na plusie handel rozpoczęła także Wall Street. W Europie uwagę przykuwały dane o sprzedaży detalicznej, która odrobiła stratę z marca oraz kwietnia i wróciła w pobliże poziomu z lutego. W relacji rok do roku jest wyższa o 1.3 proc. Z drugiej strony lipcowe dane z amerykańskiego rynku pracy negatywnie zaskoczyły ekonomistów. Proces „odzyskiwania” miejsc pracy utraconych na skutek kwietniowego lockdownu ostro spowolnił. W lipcu liczba etatów w sektorze prywatnym w USA była o tylko o 167 tysięcy większa niż w czerwcu – poinformowała firma ADP.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

W składzie WIG20 liderem wzrostów okazał się KGHM (+6 proc.). Z jednej strony udany dzień za sobą mają za sobą srebro i miedź, a więc surowce, które napędzały wcześniejszą hossę na akcjach kombinatu. Z drugiej KGHM otrzymał rekomendację "trzymaj" od BM mBanku. Dla inwestorów ważniejsze było chyba jednak podniesienie przez analityków ceny docelowej.

Udaną sesję mają za sobą także spółki paliwowe. Akcje PGNiG poszły w górę o 4,4 proc., 3,6 proc. zyskał Lotos, Orlen z kolei znalazł się 1,3 proc. ponad kreską. Modelowa marża downstream PKN Orlen w lipcu 2020 roku wzrosła do 5,2 USD na baryłce z 3,1 USD na baryłce w czerwcu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

Zieleń zanotowała jednak zdecydowana większość spółek z WIG20. Pod kreską znaleźli się jedynie Tauron, CD Projekt, Dino i PZU. "Na zero" sesję zakończyło także PKO BP, którego zysk netto w drugim kwartale 2020 roku spadł do 803 mln zł z 1.217 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się 3,8 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 773,5 mln zł. Bank wykorzystał czas pandemii na przyspieszenie digitalizacji - twierdzi prezes Zbigniew Jagiełło.

Wyniki pokazał także inny wielki bank - Pekao, który sesję zakończył 2,2 proc. na plusie. Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2020 roku spadł do 359,2 mln zł z 582 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 271,3 mln zł. - Pekao udało się pokonać konsensus na wszystkich głównych liniach. Dostrzegamy pozytywny rozwój wyniku odsetkowego, co może spowodować podniesienie prognoz i wynikający z tego KR wynoszący zaledwie 32 punkty bazowe. Bank Pekao pozostaje naszym najlepszym wyborem w zakresie polskich banków - skomentowali analicy BM mBanku.

Na szerokim rynku GPW o przeszło 20 proc. rosły akcje Krynicy Vitamin oraz Stalproduktu. Ten ostatni odnotował w pierwszym półroczu 2020 roku 78,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 94,1 mln zł zysku operacyjnego. Dla porównania, w pierwszej połowie 2019 roku zysk netto grupy wyniósł 96,1 mln zł, a EBIT 132,4 mln zł. Blisko 12 proc. zyskał Apator, który zawarł ramową umowę z Flonidan A/S na dostawy gazomierzy na rynek Wielkiej Brytanii w latach 2020-2025. Szacowana łączna wartość umowy wynosi ok. 230,3 mln zł. O przeszło 5 proc. spadły z kolei notowania Protektora, PCC Exol, Libetu i Harpera.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3268,38 0,43 -0,96 -0,79 -1,29 -12,73 DAX Niemcy 12660,25 0,47 -1,26 1,05 8,59 -4,44 FTSE 100 W.Brytania 6100,38 1,07 -0,51 -0,92 -15,55 -19,12 CAC 40 Francja 4933,34 0,90 -0,51 -1,47 -5,88 -17,48 IBEX 35 Hiszpania 7039,70 0,26 -2,31 -4,91 -19,80 -26,28 FTSE MIB Włochy 19740,20 0,64 -0,71 0,07 -4,97 -16,02 ASE Grecja 637,75 1,47 0,85 -3,16 -25,08 -30,43 BUX Węgry 35103,39 2,02 0,53 -2,30 -12,01 -23,83 PX Czechy 906,41 0,96 0,26 -3,37 -11,62 -18,75 RTS INDEX (w USD) Rosja 1295,27 2,79 2,31 4,86 1,01 -16,38 BIST 100 Turcja 1091,80 0,43 -8,69 -5,68 10,65 -4,58 WIG 20 Polska 1833,20 1,20 0,48 1,79 -15,29 -14,74 WIG Polska 52289,67 1,16 0,47 2,61 -8,52 -9,58 mWIG 40 Polska 3663,13 0,83 -0,26 1,47 -4,88 -6,27 Źródło: PAP Biznes