Zysk netto grupy PKO BP w II kw. '20 powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2020 roku spadł do 803 mln zł z 1 217 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 3,8 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 773,5 mln zł.

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 718 mln zł do 826 mln zł.

Saldo rezerw wyniosło łącznie w drugim kwartale 2020 roku 639 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się odpisów na poziomie 644,2 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 574,4 mln zł do 724 mln zł.

Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych wyniósł w II kwartale 105 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 2.534 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.502,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 2 372,3 - 2 570 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł 918 mln zł i był 10 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 834,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 797 mln zł do 911,7 mln zł).

Koszty działania w II kwartale wyniosły 1 420 mln zł, czyli były 6,6 proc. niższe niż oczekiwał rynek (1 521,1 mln zł).

Na 30 czerwca 2020 roku przeciwko bankowi toczyło się 3 079 postępowań sądowych dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu 776 mln zł. Pod koniec marca toczyło się 2 110 postępowań sądowych o łącznej wartości przedmiotu sporu 505 mln zł.

Poniżej przedstawiamy wyniki PKO BP w drugim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 2Q2020 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 2 534 2 502,1 1,3% Wynik z prowizji 918 834,7 10,0% Koszty ogółem 1 420 1 521,1 -6,6% Saldo rezerw -639 -644,2 -0,8% Zysk netto 803 773,5 3,8% 2Q2020 2Q2019 różnica 1Q2020 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 2 534 2 538 0% 2 703 -6% Wynik z prowizji 918 926 -1% 886 4% Koszty ogółem 1 420 1 413 0% 1 838 -23% Saldo rezerw -639 -322 98% -692 -8% Zysk netto 803 1 217 -34% 503 60%





