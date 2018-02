Ujemne przychody? U Fachowców to możliwe

Obecna na NewConnect spółka Fachowcy.pl ogłosiła wyniki za IV kwartał 2017 roku. O ile trudna sytuacja spółki była powszechnie znana, to chyba mało kto się spodziewał, że przychody (to nie zyski!) okażą się ujemne, i to o nie byle jaką kwotę.

Jeszcze w grudniu 2017 roku spółka Fachowcy.pl Ventures złożyła do sądu rejonowego w Warszawie wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego. „Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego uzasadnione jest potrzebą dokonania działań restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy sytuacji finansowej emitenta, jak również zapewnienia należytej ochrony interesom wierzycieli spółki" – podano wtedy w komunikacie.

Trudna sytuacja finansowa była zatem powszechnie znana i nikt nie mógł być zdziwiony, gdy zobaczył stratę netto w wysokości ponad 5 mln zł. Ujemny przychód netto ze sprzedaży (w wysokości ponad 500 tys. zł) jest już jednak ewenementem. Jak to w ogóle możliwe?

„Ujemna wartość przychodów w IV kwartale 2017 roku wynika z faktu, iż spółka dominująca Fachowcy.pl Ventures S.A., w wyniku przeprowadzonej korespondencji z jednym z kontrahentów, a dotyczącej rozliczenia kampanii reklamowej wykonanej w 2014 roku, zobligowana została do wystawienia faktur korygujących sprzedaż na łączną kwotę 1,4 mln zł” – podano w raporcie.

Akcje (prawie) nic nie warte

Spółka Fachowcy.pl jest jedną z tych (podobnie jak np. PBG), w przypadku których wprowadzenie starych akcji do obrotu wywołało w ostatnim czasie gwałtowne przeceny. W zeszłym roku do obrotu zostało bowiem wprowadzone blisko 75 mln akcji FAV. Łącznie kapitał spółki dzieli się na 141 mln akcji, wprowadzane akcje stanowiły więc ponad połowę tej sumy. I to właśnie o wspomnianą połowę teoretycznie powinna spaść wtedy wycena spółki.

Warto jednak zwrócić uwagę, że w międzyczasie na rynek trafiła wtedy także informacja od dwóch dużych akcjonariuszy, którzy zamierzali sprzedać poprzez przyspieszoną księgę popytu 14 mln akcji. Zapewne był więc to czynnik, który dodatkowo napędził wyprzedaż.

Wszystko to wraz z problemami finansowymi (ciągłe straty), ostatecznie sprawiło, że akcje spółki potaniały od tamtego czasu o grubo ponad 90 proc., a cena oscyluje obecnie wokół zaledwie 2-5 groszy.

Kiedy restrukturyzacja przyniesie efekty?

W ostatnim czasie Fachowcy.pl mieli zysk tylko w I kwartale 2017, a więc (dziwnym trafem) dokładnie wtedy, gdy przygotowywali emisję obligacji. Swoją drogą, dopiero co nastąpiły zajęcia komornicze w tej spółce właśnie w celu zabezpieczenia obligatariuszy.

Zgodnie z przekazanym raportem, spółka Fachowcy.pl Ventures S.A. jest w trakcie proces restrukturyzacji kosztowej, mającej na celu obniżenie kosztów do poziomu zbliżonego do uzyskiwanych przez grupę kapitałową wpływów gotówkowych. "Choć pierwsze efekty restrukturyzacji są już widoczne w IV kwartale 2017 roku (wysokość kosztów operacyjnych w okresie ostatniego kwartału, po oczyszczeniu kosztów o zdarzenia opisane poniżej), to pełny obraz skali przeprowadzonej restrukturyzacji będzie widoczny w I kwartale 2018 roku" - podano.

Fachowcy.pl Ventures działają od 2008 r., a od 15 lutego 2012 r. notowani są na NewConnect. Spółka rozwija technologie wspomagające pozyskanie nowych klientów i zleceń z internetu. Usługi oferowane są w modelu abonamentowym, a docelowym ich odbiorcą są małe i średnie firmy usługowe.

Adam Hajdamowicz